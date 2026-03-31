HomeTec e-paper April 2026

31. März 2026

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31. März 2026 Peter Lanzendorf

Headlines der aktuellen Ausgabe

Liebherr Spitzenplatz bei Effizienz. Die Nummer 1 auf dem deutschen Markt für Kühlen und Gefrieren bietet mit BluRoX-Isolierung beste Leitungs bei niedrigem Stromverbrauch.

Samsung setzt auf starken Fachhandel. Nedzad Gutic, Vice President Home Appliances bei Samsung Electronics, finden den persönlichen Kontakt des Handels zum Kunden besonders wichtig. Mehr zur Samsung-HA Strategie 2026.

De’Longhi setzt auf Premium-Strategie. Susanne Harring, Geschäftsführerin De‘Longhi Deutschland und Österreich, will mit Beständigkeit und Produktqualität im Handels ein Markenerlebnis schaffen, das den Kunden in allen Produktgruppen der De’Longhi-Group überzeugt.

Gorenje schafft Platz durch intelligentes Kühlen. Mit seinen neuen Cross-Door Kühl-/Gefrier-Kombinationen wird der Stauraum flexibel. So lassen sich mit Convert FreshZone je nach Bedarf ein Fisch- oder Fleischfach in eine Obst- und Gemüseschublade umwandeln.

Hier können Sie die komplette Ausgabe lesen.

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