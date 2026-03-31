HomeTec e-paper April 2026
Headlines der aktuellen Ausgabe
➡ Liebherr Spitzenplatz bei Effizienz. Die Nummer 1 auf dem deutschen Markt für Kühlen und Gefrieren bietet mit BluRoX-Isolierung beste Leitungs bei niedrigem Stromverbrauch.
➡ Samsung setzt auf starken Fachhandel. Nedzad Gutic, Vice President Home Appliances bei Samsung Electronics, finden den persönlichen Kontakt des Handels zum Kunden besonders wichtig. Mehr zur Samsung-HA Strategie 2026.
➡ De’Longhi setzt auf Premium-Strategie. Susanne Harring, Geschäftsführerin De‘Longhi Deutschland und Österreich, will mit Beständigkeit und Produktqualität im Handels ein Markenerlebnis schaffen, das den Kunden in allen Produktgruppen der De’Longhi-Group überzeugt.
➡ Gorenje schafft Platz durch intelligentes Kühlen. Mit seinen neuen Cross-Door Kühl-/Gefrier-Kombinationen wird der Stauraum flexibel. So lassen sich mit Convert FreshZone je nach Bedarf ein Fisch- oder Fleischfach in eine Obst- und Gemüseschublade umwandeln.
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