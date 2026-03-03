KOOP 2026: Gelungene Premiere von expert und euronics in Hannover  

Rund 3.000 Teilnehmer bei der Kooperationsmesse KOOP von EURONICS und expert auf der Messe Hannover.

Rund 3.000 Teilnehmende besuchten dieses Jahr die Kooperationsmesse und nutzten die Gelegenheit, sich beim Branchentreff über Neuheiten, Trends und Angebote aus der Consumer Electronics- und Home Appliances-Branche zu informieren. In der gemeinsamen Messehalle präsentierten sich insgesamt 200 Aussteller.

Erstmalig luden die beiden Kooperationen alle Messeteilnehmenden zum gemeinsamen GET-TOGETHER. Die Abendveranstaltung bot eine willkommene, zusätzliche Plattform zum intensiven Austausch und Networking nach einem erfolgreichen ersten Messetag.

Für Benedict Kober , Sprecher des Vorstands der EURONICS Deutschland eG, und Dr. Stefan Müller , Vorstandsvorsitzender der expert SE, war die Kooperationsmesse auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg: „Wir blicken auf ereignisreiche Tage in Hannover zurück. Wie jedes Jahr, boten uns sowohl die KOOP als auch unsere unternehmenseigenen Veranstaltungen eine hervorragende Gelegenheit, mit EURONICS-Mitgliedern, expert-Gesellschaftern und Industrie- und Dienstleistungspartnern in den direkten Austausch zu treten. Unser besonderer Dank gilt allen Ausstellern sowie allen Beteiligten, die die Veranstaltung maßgeblich organisiert haben. Die hervorragende Vorbereitung und reibungslose Umsetzung vor Ort haben wesentlich zum Erfolg der KOOP beigetragen. Wir freuen uns sehr, den Branchentreff auch im kommenden Jahr wieder gemeinsam in Hannover auszurichten.“

Save the date:

Vom 21. bis 22. Februar 2027 laden die beiden Verbundgruppen erneut zur gemeinsamen Kooperationsmesse KOOP auf dem Messegelände in Hannover ein. Das Konzept steht zudem ausdrücklich weiteren Handelskooperationen offen und soll den branchenweiten Austausch fördern.

Ankündigung IFA 2026:

Das erfolgreiche Konzept der Kooperationsmesse wird in diesem Jahr ausgeweitet: Im September treten ElectronicPartner, EURONICS und expert erstmalig Seite an Seite mit einem gemeinsamen Messetand als starkes Zeichen für den mittelständischen Fachhandel auf der IFA in Berlin auf.