Euronics Kongress mit klarer Ausrichtung und neuem Vorstand

Neuer Euronics-Vorstand plant Marketinginitiativen rund um die Fußballweltmeisterschaft.

Im Rahmen der KOOP 2026 veranstaltete die Euronics Deutschland eG vom 27. bis 28. Februar den Euronics Kongress. Teilnehmende aus der Verbundgruppe, der Industrie sowie weitere Vertreter der Consumer Electronics- und Home Appliances-Branche nutzten die Plattform für Austausch, Vernetzung und strategische Impulse.

Strategische Antwort auf aktuelles Marktumfeld

Im Rahmen der Generalversammlung berichtete Euronics ihren Mitgliedern über die Geschäftsentwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2024/25. Trotz des herausfordernden Marktumfeldes erzielte Euronics ein positives Betriebsergebnis. Dies wurde durch die Ausschüttung einer Warenrückvergütung an die Mitglieder unterstrichen. Mit rund 1.100 Standorten konnte die Genossenschaft einen Zentralumsatz von 1,313 Mrd. Euro erwirtschaften.

Mit der im vergangenen Jahr eingeführten Fünfjahresstrategie GAME CHANGER 2030 wurde der langfristige Kurs bereits klar skizziert und nun im Rahmen des Projekts Kompass Blau konkretisiert. Im Zentrum steht dabei ein nachvollziehbares Vertriebslinienkonzept, das sowohl den Mitgliedern als auch den Industriepartnern zielgerichtete Leitplanken hinsichtlich der Produktvermarktung setzt. Brendan Lenane , Vorstand der Euronics Deutschland eG erläutert: „Mit Kompass Blau schlagen wir eine zukunftsweisende Richtung ein, mit der wir den Veränderungen der Marktlage entgegentreten und nicht nur unseren Mitgliedern, sondern vor allem auch der Industrie, Wege der optimalen Vermarktung im hybriden Marktumfeld eröffnen.“ Zudem plant die Verbundgruppe mit der konsequenten Weiterentwicklung und Verschlankung von Abläufen, die Mitglieder im operativen Geschäft spürbar zu entlasten.

Auf der Bühne betonte Euronics die zentrale Rolle des Fachhandels und forderte von der Industrie eine stärkere, verbindliche Zusammenarbeit. Gleichzeitig bekennt sich Euronics klar zu nachhaltigen Vermarktungschancen und einem gemeinsamen Umsatzwachstum, das immer mit Profitabilität einhergeht. Benedict Kober , Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG erklärt: „Unsere Mitglieder leisten durch Kundennähe, Fachkompetenz und Service einen signifikanten Mehrwert, für den wir auch adäquat entlohnt werden wollen.“

Positionierung der Marke Euronics

Durch das strategische Zusammenspiel der Markenversprechen sowie dem klaren Anspruch des ‚Lebensvereinfachers‘ schafft Euronics eine konsistente und klar differenzierende Markenwahrnehmung. Dies zeigt sich auch am Net Promoter Score (NPS), der die Marke stabil auf dem 3. Platz – hinter Amazon und MediaMarkt – im Ranking der Elektronikhändler sieht.

Im Laufe des Jahres wird diese Position rund um die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft im Sommer gezielt verstärkt. Ein zentraler Bestandteil stellt hierbei das Gewinnspiel „Für mein bestes Vereinsheim der Welt“ dar. Vereine aus ganz Deutschland erhalten die Chance auf eine neue, moderne Technikausstattung. Damit rückt Euronics die regionale Verankerung der Mitglieder weiter in den Mittelpunkt.

Blick in die Zukunft des stationären Handels

Mit dem Konzept XXL NXT präsentiert Euronics den stationären Handel als zukunftsweisenden Marktplatz, der Inspiration, Servicekompetenz und effiziente Flächen in einem ganzheitlichen Konzept vereint.

Digital werden innovative Lösungen wie Virtual Shelves, elektronische Preisschilder, Navigation und Multi-Channel-Services nahtlos integriert und zusätzlich durch Retail-Media-Angebote ergänzt. Neue Servicemodelle, darunter Reparatur statt Ersatz, Remote-Diagnosen sowie flexible 24/7-Terminals und Ladeinfrastruktur, setzen Maßstäbe für Kundennähe und Nachhaltigkeit. Um die betriebswirtschaftliche Attraktivität für Mitglieder zu gewährleisten, setzt Euronics auf innovative Flächenkonzepte: Eine emotionale Erstplatzierungsfläche mit Zuhause-Charakter bietet einen hohen Mehrwert für Kunden und Industrie, während ergänzende Selbstbedienungszonen die Flächenproduktivität gezielt steigern und messbar machen. XXL NXT steht damit für die nächste Evolutionsstufe des kooperativen Handels, geprägt von Klarheit, Struktur und Innovationsgeist.