Perplexity wird Teil von Samsung Galaxy AI

Samsung erweitert das Multi-Agenten-Ecosystem Galaxy AI um Perplexity. Nutzer der kommenden Galaxy Flaggschiff-Smartphones können über den Sprachbefehl „Hey Plex“ oder auf Wunsch über die seitliche Funktionstaste auf das AI-Tool zugreifen.

Die Erweiterung steht im Einklang mit der Vision von Samsung, Menschen eine breite Auswahl, sowie mehr Flexibilität und Kontrolle beim Einsatz von AI zu geben. So lassen sich auf natürliche Weise Schritte und Aufwand bei alltäglichen Aufgaben reduzieren.

AI ist immer mehr im Alltag der Menschen präsent. Dabei setzt die Mehrheit auf verschiedene AI-Agenten. Samsung greift dies auf und entwickelt Galaxy AI nun weiter. So gibt es in Zukunft eine breitere Auswahl an integrierten Agenten. Besitzer von Samsung Galaxy Smartphones können auswählen, was am besten zu ihren Bedürfnissen, Vorlieben und Routinen passt und welche AI sie nutzen wollen.

Galaxy AI für eine übergreifende, einfache Nutzung

Galaxy AI bindet praktische AI-Funktionen übergreifend ein, denn sie ist auf Framework-Ebene integriert. Anstatt in einzelnen Apps zu arbeiten, versteht es den Kontext der Nutzer auf Systemebene und unterstützt so natürliche Interaktionen.

Da Galaxy AI im Hintergrund arbeiten kann, braucht es keinen Wechsel zwischen Apps. Außerdem müssen Befehle nicht wiederholt werden. Darüber hinaus kann Samsung Erfahrungen mit unterstützenden Diensten wie Perplexity zusammenstellen und ermöglichen, dass sich diese nahtlos in das Samsung Galaxy Ecosystem einfügt.

Perplexity als Teil von Galaxy AI

Im Rahmen dieses Multi-Agenten-Ansatzes wird Perplexity als zusätzliches AI-System auf den kommenden Samsung Galaxy Flaggschiff-Smartphones verfügbar sein. Nutzer können über den Sprachbefehl „Hey Plex“ oder über Schnellzugriffsfunktionen wie die seitliche Funktionstaste darauf zugreifen.

Perplexity ist tief in ausgewählten Apps von Drittanbietern und Samsung Apps wie Notes, Uhr, Galerie, Erinnerungen und Kalender eingebettet. Mehrstufige Arbeitsabläufe werden dadurch einfach und flüssig: Anwender können nahtlos zwischen Apps wechseln, ohne sie einzeln steuern zu müssen. Nutzer erhalten durch diese systemweite Integration ein reichhaltiges und flexibles AI-Erlebnis.

