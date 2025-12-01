expert startet Mit Rudi und Rudi durch die Weihnachtszeit

Mit Rudi und Rudi durch die Weihnachtszeit

Vom digitalen expert-Adventskalender über besondere Gutscheinangebote bis hin zum neuen expert Wunsch-Selfie. Ziel ist es, Kunden in der Weihnachtszeit mit kleinen Überraschungen, kreativen Formaten und attraktiven Mehrwerten zu begleiten.

Die Weihnachtszeit gehört für viele zur emotionalsten Phase des Jahres. Eine Zeit des Schenkens, Wünschens und Zusammenkommens. Vorstandsvorsitzender der expert SE, Dr. Stefan Müller beschreibt die Motivation hinter den Aktionen so: „Weihnachten ist eine Zeit, in der Emotionen und persönliche Momente im Mittelpunkt stehen. Mit unseren Aktionen möchten wir Kunden nicht nur attraktive Angebote machen, sondern ihnen vor allem jeden Tag ein bisschen Freude schenken. Dass wir dies sowohl digital als auch vor Ort in unseren Fachgeschäften sowie Fachmärkten erlebbar machen, ist uns hierbei besonders wichtig.“

Herzstück der diesjährigen Weihnachtsaktivitäten ist erneut der expert-Adventskalender, der vom 1. bis 24. Dezember jeden Tag ein neues Türchen öffnet. Unter dem Motto „Gewinne mit Rudi & Rudi“ warten hochwertige Technikpreise wie Notebooks, TV-Geräte, Smartwatches und viele weitere Überraschungen. Der Adventskalender wird über die expert-App sowie zentral auf allen Fachmarktseiten ausgespielt und ist damit für alle Kunden überall erreichbar.

Darüber hinaus startet expert bereits zum dritten Mal in Folge die beliebte Gutscheinaktion: Vom 3. bis 24. Dezember erhalten Kunden den 50-Euro-Geschenkgutschein für 40 Euro sowie den 60-Euro-Gutschein für 50 Euro. Pro Person können zwei Gutscheine erworben und ab dem 27. Dezember eingelöst werden – ein Angebot, das die Vorfreude auf die Zeit zwischen den Jahren zusätzlich steigert.

Neu in diesem Jahr ist das „expert Wunsch-Selfie“ – eine moderne Interpretation des klassischen Wunschzettels. Kunden besuchen ein expert-Fachgeschäft oder einen Fachmarkt, wählen ihr persönliches Traumprodukt aus und halten den Moment mit einem Selfie fest. Anschließend wird das Foto auf Instagram gepostet, der jeweilige expert-Standort verlinkt und mit #expertWunschSelfie versehen. Täglich wird ein Gewinner ausgewählt, der das abgebildete Wunschprodukt erhält. Die Aktion läuft vom 1. bis 24. Dezember, parallel zum Adventskalender. Die Gewinne werden im jeweiligen expert-Fachgeschäft oder Fachmarkt überreicht – nahbar, persönlich und direkt in der Nachbarschaft.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr wieder so ein vielfältiges Aktionspaket anbieten können. Ob Adventskalender, Gutscheinaktion oder das neue Wunsch-Selfie – jede Maßnahme hat ihren eigenen Mehrwert. Uns geht es darum, unseren Kunden als Technik-Nachbar echte Erlebnisse, relevante Vorteile und inspirierende Impulse zur Weihnachtszeit zu bieten“, betont Marcus Willbold , Geschäftsbereichsleiter Marketing und E-Commerce bei expert. „Mit dem Mix aus digitalen Angeboten und der persönlichen Interaktionen in den Fachgeschäften und Fachmärkten setzen wir auch 2025 ein Zeichen für Kundennähe, Kreativität und ein stimmungsvolles Weihnachtsfest.“