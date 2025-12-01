EURONICS startet Weihnachtskampagne mit Elton

Auftakt der Weihnachtskampagne mit Elton am Cyber Monday

Die Black Season und das Weihnachtsgeschäft gehen bei EURONICS Hand in Hand. Am Cyber Monday fällt der Startschuss für die große Adventskampagne mit Testimonial Elton – ein Highlight, das die Marktpräsenz von EURONICS bis Weihnachten weiter stärkt.

Vom 1. bis 24. Dezember präsentiert Entertainer Elton auch dieses Jahr täglich ein Highlight-Produkt in kurzen Spots auf euronics.de, sowie auf den relevanten Social-Media-Kanälen. Verlängert wird der EURONICS Adventskalender in der „MEINE EURONICS App“. Zusätzlich öffnet er an ausgewählten Tagen auch auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen ein Adventskalendertürchen und stellt das Produkt des Tages vor.

„Elton ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten im deutschen Fernsehen und damit eine starke Besetzung für unsere Kampagne. Schon im vergangenen Jahr hat er uns als Testimonial überzeugt. Mit seiner großen Reichweite und seiner glaubwürdigen Art passt er hervorragend zu unserer Marke und eröffnet unseren Mitgliedern zusätzliche Chancen, ihre eigene Sichtbarkeit zu erhöhen“, betont Triabadi Schmidt, Bereichsleitung Marketing und New Business bei EURONICS. Begleitet wird die Aktion durch eine Anzeigenkampagne in den sozialen Netzwerken, aufmerksamkeitsstarkes Werbematerial am POS und in den Dezember-Beilagen der Verbundgruppe.

Neben dem Adventskalender bietet das EURONICS-Adventsmagazin auf über 60 Seiten zahlreiche Geschenkideen, von exklusiven Highlights renommierter Marken über innovative Technikneuheiten bis hin zu bewährten Klassikern. Dank QR-Codes können Kundinnen und Kunden direkt zum tagesaktuellen Preis einkaufen. Das Magazin liegt bei über 400 EURONICS Mitgliedern kostenlos zum Mitnehmen aus.