Euronics Black Season mit tiefschwarzen Deals

Damit läutet die Verbundgruppe die wichtigste Zeit des Jahres ein. Der Black Friday, der traditionell auf den letzten Freitag im November fällt, hat sich als festes Datum in den Köpfen der Käuferschaft verankert. Die Euronics Black Season beginnt mit der Pre-Black Week vom 07.11. bis zum 20.11.2025, in der die Kunden schon frühzeitig von attraktiven Angeboten profitieren. Der Singles Day, am 11.11. ist hierbei ein erstes Highlight, bevor die Season mit dem Black Friday am 28.11. und schließlich dem Cyber Monday am 01.12.2025 ihren krönenden Abschluss findet.



Benedict Kober , Sprecher des Vorstands der EURONICS Deutschland eG, blickt gespannt auf die nächsten Wochen: „Mit unserer extra langen Black Season gehen wir auf aktuelle Kundenbedürfnisse und Veränderungen im Kaufverhalten ein. Die Konsumentinnen und Konsumenten planen gezielt Käufe rund um den Black Friday. Neben Eigenbedarf stehen trotz zurückhaltender Konsumstimmung und hoher Sparquote auch Weihnachtsgeschenke für die Liebsten auf den Einkaufszetteln. Wir rechnen mit einer hohen Nachfrage von Produkten aus allen Warenbereichen.“



Die Aktionszeit liefert in jedem Jahr wichtige Impulse für das Jahresendgeschäft und schafft die Basis, mit der die Verbundgruppe in das neue Jahr startet. Für extra Rückenwind sorgt dabei auch die Prognose des Handelsverband Technik (BVT), der nach zwei rückläufigen Jahren im Jahr 2025 erstmals wieder ein kleines Plus bei den Ausgaben für technische Gebrauchsgüter erwartet.



360-Grad Marketingkampagne



Begleitet wird die Euronics Black Season von einer starken Marketingkampagne. Unter dem Claim „GENAU RICHTIG. Tiefschwarze Deals“ stehen den Mitgliedern umfangreiche Marketingmaterialien zur Verfügung. Ein zentrales Element ist dabei die Black Week Sonderbeilage, die als Print-, Online- und Hybridvariante verfügbar ist, regional verlängert werden kann und alle Vertriebs- und Kommunikationswege zu den Endkunden optimal nutzbar macht. Werbemittel am Point of Sale und die Integration der Black Season Angebote in die „MEINE EURONICS“-App vervollständigen das Paket und stärken die Dualität aus stationärem Angebot und Onlinehandel.



Auch EURONICS Vorstand Brendan Lenane freut sich auf die Black Season 2025: „Mit unseren starken Angeboten und unterstützenden Maßnahmen für die Mitglieder wollen wir den Einkauf bei EURONICS in der Black Season ganz besonders attraktiv gestalten. Im vergangenen Jahr hat sich gezeigt, dass vor allem unser Onlinemarktplatz zum Aktionszeitraum hervorragend performt hat. Auf diesen Erfolg bauen wir auf. Gleichzeitig wollen wir die Kundinnen und Kunden auch wieder verstärkt in die Läden locken. Dort können sie die Produkte direkt erleben und unser Fachpersonal überzeugt mit unserer Kernkompetenz: erstklassiger Beratung und passgenauem Service.”