Nikon mit großer Rabattaktion

Sparen mit Nikon beim Kauf der Lieblingsausrüstung

Jetzt die neue Lieblingsausrüstung bei Nikon kaufen und Geld sparen. Foto-Fans, Kamera-Enthusiast:innen und Videofilmer:innen aufgepasst! Nikon Deutschland startet wieder mit einer groß angelegten Sofort-Rabatt-Aktion in die anstehende Weihnachtszeit. Käufer:innen ausgewählter Aktionsprodukte erhalten einen Sofort-Rabatt von 30 € bis zu 1.000 €. Auch bei dieser Aktion gilt erneut: Keine Registrierung. Kein Einreichen von Kaufbelegen. Der Rabatt wird direkt beim Kauf verrechnet. ​ ​

Der Aktionszeitraum gilt vom 31.10.2025 – 26.01.2026 und bezieht sich auf den Kauf von maximal zwei Aktions-Kameras, drei Aktions-Objektiven und drei Ferngläsern je Kunde. Nur die bei teilnehmenden Händlern erworbenen Produkte, vertrieben durch Nikon Deutschland, sind aktionsberechtigt. Eine nachträgliche Auszahlung des Rabattes ist nicht möglich.

Die Aktion umfasst die spiegellosen Vollformat-Systemkameras Nikon Z9, Z8, Z7II, Z6II, Z6III, Zf, Z5II, die DX-Format-Kamera Nikon Z50II, Zfc und Z30sowie 40 NIKKOR-Z-Objektive. Auch die Ferngläser der Modellreihen PROSTAFF P3, MONARCH M7 und STABILIZED sind Bestandteil der Aktion.

Eine genaue Liste der aktionsberechtigten Produkte sowie die ausführlichen Aktionsbedingungen finden sich unter www.nikon.de/sofortrabatt.

Käufer einer Nikon-Kamera können sich zudem nach wie vor ein kostenloses Online-Tutorial ihrer Wahl sichern. Dazu muss die neue Kamera lediglich auf www.mynikon.de/promotions/online-kurse registriert werden.