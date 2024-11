Samsung SuperDeals Herbst 2024

Dreamteam bei Samsung zusammenstellen und Prämie kassieren.

Ausgewählte Neo QLED, OLED oder Lifestyle TVs von Samsung mit Aktions-Soundbars kombinieren – Cashback sichern.

Zusätzlich zu attraktiven Cashbacks von bis zu 1.000 Euro für ein Dreamteam aus Aktions-TV und Aktions-Soundbar gibt es das passende Content-Paket für bestes Entertainment gleich noch dazu. Unter den Aktionsmodellen finden sich Neo QLED 4K TVs mit Bilddiagonalen von bis zu 85 Zoll sowie Samsung OLED-Fernseher, einschließlich des Premium Flaggschiffmodells OLED S95D. Die Aktion läuft bis zum 15. Dezember 2024.

Der Herbst ist da, der Winter naht – die regnerischen Tage bieten ideale Voraussetzungen, das heimische TV-Setup aufzupeppen. Wer hierfür brillante TV-Qualität sucht, um einen Film- oder Serienmarathon zu genießen, wird bei Samsung fündig. Dank der aktuellen SuperDea!s von Samsung können Nutzer*innen ein beeindruckendes Bild und einen hervorragenden Sound erleben – und das inklusive eines passenden Streaming-Angebots.

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

Wer großes Heimkino mit Premium-Feeling liebt, wird bei den Samsung SuperDea!s sicher fündig! Besonders hervorzuheben ist der Neo QLED QN95D – unser absoluter Premium-Fernseher, der mit 4K AI Upscaling und der beeindruckenden Neo Quantum HDR+ Technologie atemberaubende Helligkeit und brillante Details liefert. Dazu kommt sein ultra-schlankes Design, das in jedem Raum Stil beweist. Ein echtes Highlight für Heimkino-Enthusiasten! Und das Beste: Beim Kauf eines QN95D und einer passenden Soundbar aus der Aktion gibt es bis zu 1.000 Euro Cashback – abhängig von der Bildschirmgröße des TVs. Aber auch der Neo QLED QN90D hat einiges zu bieten: Er hat vom Fachmagazin Satvision die Note „Sehr Gut“ erhalten und liefert beeindruckende Leistung für das Wohnzimmer. Wenn Kund*innen im Aktionszeitraum den QN90D zusammen mit der Premium-Soundbar HW-Q995D kaufen, winken je nach Zollgröße des TVs bis zu 1.000 Euro Cashback. Diese Aktion ist perfekt für alle, die ihr Heimkinoerlebnis auf ein hohes Level bringen wollen!

Ein weiteres Highlight der SuperDea!s ist der OLED S95D von Samsung. Der TV beeindruckt mit Spitzen-Bildqualität und wurde kürzlich von hifi.de beim OLED Shootout zum Sieger gekürt. Mit der „Glare Free“-Technologie muss man sich keine Sorgen über störende Reflexionen machen – das Bild bleibt auch bei Tageslicht hell und klar. Der S95D ist in den Bildschirmdiagonalen in 55, 65 und 77 Zoll erhältlich und bringt Samsung Premium-Qualität nach Hause. Während der SuperDea!s Aktion gibt es je nach Zollgröße bis zu 450 Euro Cashback, wenn Kunden den TV zusammen mit einer Soundbar wie der HW-Q935GD kaufen. Diese Kombination aus TV und Soundbar liefert tiefen Bass und sorgt dank Q-Symphony dafür, dass sich die Soundbar-Lautsprecher mit den TV-Lautsprechern synchronisieren – für ein beeindruckendes Surround-Erlebnis.

Auch Design-Fans haben Grund zur Freude, denn ausgewählte Lifestyle TVs von Samsung sind Teil der SuperDea!s Aktion. Angefangen beim The Frame mit seinem eleganten Design und matten Display. Der TV liefert satte Farben und ein Bild ohne störende Spiegelungen. Im Art Mode verwandelt er sich in eine digitale Leinwand für Kunstwerke – perfekt, um den Raum in eine persönliche Galerie zu verwandeln. The Serif9 hingegen setzt mit seinem einzigartigen Look ein echtes Design-Statement und lässt die Grenzen zwischen Möbelstück und Fernseher stillvoll verschmelzen. Beide Modelle sind Teil der SuperDea!s Aktion und bieten die Möglichkeit, beim kombinierten Kauf mit einer Soundbar bis zu 800 Euro Cashback zu sichern. Apropos Soundbar: Perfekt zu den Lifestyle TVs passen die eleganten Modelle der Ultra Slim S-Serie. Unter den Aktionsmodellen ist auch die HW- S810GD, die sich dank ihres minimalistischen Designs nahtlos ins Zuhause einfügt und mit ihrem Klangbild die Note „Gut“ im Test der Stiftung Warentest erhielt. Eine Aktion, die Stil und Sound zu einem Power-Paket macht. Egal auf welches Duo Kunden setzen, die Samsung SuperDea!s bieten eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten, die die Bedürfnisse und Vorlieben der Nutzer berücksichtigt.

Entspannt und flexibel zum Dreamteam

Dabei bietet Samsung den Kunden eine große Flexibilität. Die beiden Geräte müssen nicht gleichzeitig erworben werden. Man kann sich TV und Soundbar innerhalb des Aktionszeitraums auch unabhängig voneinander nach Hause holen und die Kaufentscheidung ganz einfach Schritt für Schritt treffen. Beide Geräte müssen dann zusammen in einem Vorgang bis zum 29. Dezember 2024 unter samsung.com/de/ registriert werden.

Einmal das Dreamteam gefunden, können sich Nutzer im Aktionszeitraum zusätzlich das Streaming-Paket „Made for Germany“ mit Partnern wie MagentaTV oder WOW sichern. Das bietet Sport-Highlights, Blockbuster, Serien und vieles mehr bis zu 24 Monate gratis – auch ohne Kabelanschluss in hochkarätiger HD-Bildqualität, ganz einfach via Internet.

Erworbenes Aktionsgerät registrieren, Cashback sichern, endlos streamen

Die Aktionsgeräte können bis zum 15. Dezember 2024 im Samsung Online-Shop unter samsung.com/de/ oder bei allen teilnehmenden Händlern erworben werden. Für die Teilnahme müssen Kunden ihre erworbenen Geräte zusammen in einem Vorgang bis zum 29. Dezember 2024 unter samsung.de/superdeals registrieren, um den Cashback zu erhalten.

