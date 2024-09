Dugital X 24: Bühne frei für Innovationen und Impact

Telekom präsentiert am 18. und 19. September die Digital X 2024 High Tech Konferenz in Köln.

Zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Digital X wird in diesem Jahr der KI-Avatar „Judy“ sein. Sie spricht mit den Besucherinnen und Besucher und ist in der Lage spontan alle Fragen zur Messe zu beantworten. Sie basiert auf GPT-4 und dank modernster Technologie fühlen sich Bewegungen und Mimik des humanoiden Avatars lebensecht an.

Zwei der wesentlichsten Herausforderungen autonomer Robotik sind die nahtlose Mobilfunkabdeckung und präzise Ortung. Der dänische Robotik-Spezialist Capra Robotics setzt auf das IoT-Mobilfunk- und Satellitennetz der Telekom sowie Swift Navigation. Die Digital X zeigt die unterschiedlichsten Anwendungsfälle: Von der automatisierten Stadtreinigung über autonome Paketzustellung bis Streumitteleinsatz im Winter.

Das Start-up Sightful hat mit dem Spacetop G1 einen AR-Laptop auf den Markt gebracht, der die Art und Weise, wie wir arbeiten und interagieren, neu definiert. Anstelle eines herkömmlichen Bildschirms projiziert dieser eine beeindruckende 100-Zoll-AR-Oberfläche direkt vor die Augen und definiert mobiles Arbeiten so völlig neu.

Mithilfe von Extended Reality (XR) können auch Fans Sportübertragungen völlig neu erleben. Die XR-Anwendung erweitert die physischen Grenzen des Fernsehbildschirms und ermöglicht parallel zum Spielgeschehen den Blick auf Live-Statistiken oder weitere Kamerawinkel. Next Gen TV zeigt das Spiel im Raum und um den Fan herum und lässt die reale Welt mit der virtuellen Übertragung verschmelzen.

Flugdrohnen sind im Alltag angekommen. Die neue Trendsportart Drohnen-Fußballbietet einen spielerischen Zugang zur neuen Technologie und trainiert die Fähigkeiten im MINT-Bereich. Sechs Schülerinnen und Schüler, die Deutschland als Jugendteam im „Drone Soccer“ bei der WM in Südkorea vertreten haben, werden vor Ort gegeneinander antreten.

Vordenker und Macher der Digitalisierung persönlich treffen

Dirk Nowitzki wurde als erster Deutscher in die „Basketball Hall of Fame“ aufgenommen. Seit 2013 ist er Unicef-Botschafter für Deutschland und hat zwei eigene Stiftungen gegründet: eine in Dallas und eine in seiner Heimatstadt Würzburg – beide fokussieren sich auf die Arbeit mit Kindern und deren Potentialentfaltung.

Hendrik Wüst ist seit 2005 direkt gewählter Abgeordneter des Landtages Nordrhein-Westfalen. Am 23. Oktober 2021 wurde er zum Vorsitzenden der CDU Nordrhein-Westfalen gewählt. Seit dem 27. Oktober 2021 ist Wüst Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen.

Meredith Whittaker ist die Präsidentin von Signal. Ihre Arbeit hat dazu beigetragen, die globale KI-Politik zu gestalten und die öffentliche Meinung darüber zu verändern, um die Überwachungspraktiken und die Konzentration von industriellen Ressourcen, die moderne KI erfordert, besser zu erkennen.

Nico Rosberg wagte nach seiner Rennfahrerkarriere den Sprung in nachhaltigkeitsorientierte Start-ups und Investments. Im Jahr 2020 gründete er Rosberg X Racing, das in der Elektro-Offroad-Serie Extreme E antritt und zwei Meisterschaften gewann. RXR soll das Bewusstsein für die Elektromobilität schärfen und helfen, den Klimawandel zu bekämpfen.

Siim Sikkut wurde von Apolitical als einer der weltweit einflussreichsten 20 Personen im Bereich der digitalen Verwaltung ausgezeichnet und war Mitbegründer des bahnbrechenden estnischen e-Residency-Programms.

Zentraler Anlaufpunkt für Medienvertreter*innen wird das Mediencenter Deutsche Telekom im Good Food Köln (Im Mediapark 5, 50670 Köln) sein. Nach der offiziellen Eröffnung mit Tim Höttges und Klaus Werner tauchen wir im Anschluss tiefer in die Themen der Digital X ein.

www.telekom.com/digitalx.