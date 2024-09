100 Jahre IFA: Jubiläum der größten Technik-Messe der Welt

Fliegende Autos, Kochshows & Künstliche Intelligenz, Roboter & Rockstars, die Highlights der IFA 2024.

Die IFA, die weltweit führende Messe für Consumer Electronics und Home Appliances, macht Berlin ab dem 6. September wieder zum Hotspot für Technikbegeisterte – und das zu ihrem 100. Jahrestag. Auf dem ausgebuchten Berliner Messegelände zeigen natürlich die führenden Technologieunternehmen der Welt ihre Innovationen und neuesten Produkte. Die 100 Jahre IFA werden auch mit „100Moments“ gefeiert und im Sommergarten durch Musik und Events begleitet. Neben anderen werden Bryan Adams, Faithless und „Fest & Flauschig“ mit Olli Schulz und Jan Böhmermann weit mehr als das Fachpublikum auf das Messegelände locken.

Bei Key Notes, Pressekonferenzen und Podiumsdiskussionen diskutieren mehr als 150 Meinungsführer und Pioniere der Tech-Welt die neusten Trends der Branche. Die fünf großen Themen im diesjährigen Programm sind Künstliche Intelligenz, Sustainability, Connectivity, Fitness & Digital Health und Content Creation. Der Innovation Hub IFA NEXT stellt zahlreiche Startups vor, wobei Südkorea als IFA NEXT Innovation Partner Country 2024 eine zentrale Rolle spielt. Parallel findet auch wieder Europas führende B2B-Einkaufsplattform IFA Global Markets in der STATION Berlin statt.

Aktuelle Marktsituation

Der Markt für Home Electronics-Produkte verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 in Deutschland ein Umsatzvolumen von rund 20.9 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Rückgang um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit schwächt sich der seit 2022 anhaltende Negativtrend deutlich ab. Mit einem Umsatz von rund 13 Milliarden Euro weist der Bereich Consumer Electronics im ersten Halbjahr 2024 ein Minus von 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf. Dabei gibt ein Segment aus dem CE-Bereich den Vorreiter in Sachen positive Entwicklung: Die privat genutzten Telekommunikations-Produkte erreichten einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro – und damit ein Plus von 1,3 Prozent. Auch der Umsatz im TV-Segment entwickelte sich im ersten Halbjahr 2024 mit 1,4 Milliarden Euro (+1,8 Prozent) positiv. Die beiden Elektro-Hausgeräte-Segmente zeigten sich im ersten Halbjahr 2024 in ihren Umsatzentwicklungen gegenläufig. Bei den Elektro-Großgeräten ging der Umatz um 2,2 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro zurück. Die Elektro-Kleingeräte verzeichneten hingegen wieder ein Plus von 3,1 Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Euro Umsatz.

Positive Impulse von der IFA

„Die IFA wird auch in ihrem Jubiläums-Jahr die bedeutendsten Trends der Produkte und Lösungen im Bereich Consumer Electronics und Home Appliances sowie angrenzender Branchen aufzeigen sowie die nationalen und internationalen Märkte positiv beeinflussen. Zudem ist die IFA in Berlin der Treffpunkt für Industrie und Handel, Fachbesucher:innen und Medien sowie natürlich die Konsument:innen. Nirgendwo sonst gibt es die Möglichkeit, Markenwelten und Innovationen so eindrucksvoll zu erleben“, erklärt Dr. Sara Warneke, Geschäftsführerin der gfu Consumer & Home Electronics GmbH, Inhaberin der Markenrechte an der IFA.

100Moments zur Feier von 100 Jahren IFA

Passend zum Jubiläum feiert die IFA mit 100 exklusiven Momenten ihre 100 jährige Geschichte, blickt zurück und nach vorn. Es gibt wieder bewährte Highlights wie die Eröffnungsgala, zu der dieses Jahr auch Bundeskanzler Olaf Scholz auf das Messegelände kommt. Es finden auch wieder wie im vergangenen Jahr Start-up Pitch Battles auf der IFA NEXT statt. Zusätzlich gibt es viele neue Momente, die der IFA ein neues Gesicht geben. Die Metal Hammer Awards rocken die IFA, eine neue Gaming Area und der neue Fokus auf Audio bringt noch mehr Facetten der Unterhaltungselektronik auf das Messegelände.