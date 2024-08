Die Kooperationen freuen sich auf die IFA 2024 und haben für 2025 zugesagt

Die fünf wichtigsten deutschen Fachhandelskooperationen blicken mit Vorfreude auf die diesjährige IFA Berlin.

Das 100-jährige Jubiläum der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte findet vom 6. bis 10. September 2024 auf dem Messegelände Berlin statt. Die Verbände EK Retail, ElectronicPartner, EURONICS Deutschland, expert SE und Telering freuen sich auf einen innovativen Austausch auf Augenhöhe mit Kunden, Partnern und Fachleuten.

Darüber hinaus haben sie bereits jetzt zugesagt, auch 2025 auf der IFA Berlin präsent zu sein. Ein großer Vertrauensvorschuss, der die Rolle der IFA Berlin als Thought Leader für die Branche unterstreicht.

„Wer etwas auf sich hält, wird sich diese IFA nicht entgehen lassen und genau schauen, mit welchen Themen er sich präsentiert“, sagt Jochen Pohle , Chief Retail Officer von EK Retail. „Von daher ist sie für uns in diesem Jahr als Inspirationsquelle und Netzwerkplattform noch wichtiger, als sie es ohnehin schon ist.“

Das 100-jährige Jubiläum der IFA Berlin markiert auch ein Rebranding der Messe, das sich auch im Namen widerspiegelt. IFA steht seit diesem Jahr nicht mehr für „Internationale Funkausstellung“, sondern inkorporiert „Innovation für Alle“. Jeder und jede soll inspiriert werden, die Zukunft der Technologie kennenzulernen – und schon heute hautnah zu erleben, was morgen möglich ist.

„Die Internationale Funkausstellung muss mit der Zeit gehen und ebenso begeistern wie die Produkte, die sie präsentiert“, sagt Karl Trautmann , Vorstand ElectronicPartner. „Nur so kann sie bestehen und auch in Zukunft als einzigartige Plattform dienen, wo Hersteller, Fachbesucher und Endkunden aufeinandertreffen und in unvergleichlicher Atmosphäre genau das erleben, was unsere Branche ausmacht: Innovationen zum Anfassen, Technik, die inspiriert und das Leben leichter macht.“

Neben zahlreichen offiziellen Veranstaltungen wie Produktvorstellungen, Keynotes oder Podiumsdiskussionen gibt die IFA Berlin auch reichhaltig Gelegenheit zu ungeplantem und ungezwungenem Austausch mit interessierten Fachbesuchern und Konsumenten – am Stand, aber auch bei Konzerten oder Workshops.

„Die IFA ermöglicht uns innerhalb von fünf Tagen effizient unzählige Termine und zielführende Gespräche mit unseren wichtigsten Handelspartnern“, sagt Benedict Kobe r, Sprecher des Vorstands von EURONICS Deutschland. „Aber nicht nur wir als EURONICS Zentrale nutzen diese einmalige Chance jährlich, sondern natürlich auch unsere Mitglieder.“

Die Fachhandelskooperationen sind nicht nur auf der diesjährigen IFA Berlin facettenreich präsent, sondern haben auch schon eine weitere Zusage getroffen: Sie werden die Veranstaltung auch im kommenden Jahr besuchen. Ein Commitment, das die Langfristigkeit der Beziehung zu der weltweit führenden Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte betont.

„Neben dem intensiven Austausch brauchen wir eine auch zukünftig erfolgreiche internationale IFA für zusätzliche Kaufimpulse, um bei den Endkunden die Faszination für Technikprodukte immer wieder aufs Neue zu wecken“, sagt Dr. Stefan Mülle r, Vorstandsvorsitzender der expert SE. „Diese Überzeugung unterstreichen wir durch unser hohes Engagement und die große Präsenz unserer expert Gesellschafter. Dieses Engagement wünschen wir uns von allen Beteiligten und werden dies auch in 2025 fortsetzen!“

Die IFA Berlin setzt dabei vor allem auf eine enge Zusammenarbeit mit den Handelspartnern der Messe. Das Ziel: Ihre Präsenz so vorteilhaft wie möglich für sie und die Besucher zu gestalten und einen echten Mehrwert zu bieten. Das zeigt sich auch in der starken und langfristigen Vertrauensbasis, die die IFA Berlin bei ihren Partnerunternehmen genießt.

„Das neue IFA-Management hat sehr gute Arbeit geleistet. Die Bedürfnisse der Handelspartner wurden rechtzeitig im Vorfeld berücksichtigt“, sagt Udo Knauf , Geschäftsführer von Telering. „In Gesprächen mit den Verantwortlichen wurden die passenden Maßnahmen erarbeitet, so dass man möglichst viele Fachbesucher nach Berlin locken wird. Wir hatten jederzeit das gute Gefühl, auf Augenhöhe zu diskutieren. Damit steht einer erfolgreichen IFA100 nichts im Wege.“

Erfahren Sie mehr über die Fachhandelskooperationen an ihren Ständen:

EK Retail: Halle 4.1 / Stand 202

ElectronicPartner: Palais-100

EURONICS Deutschland: Stand H27

expert SE: H7.2A-101

Telering: H2.2-120