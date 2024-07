Grundig erweitert Audio-Sortiment um vier neue Bluetooth-Lautsprecher

Vier neue Lautsprecher von Grundig – drei kompakte Bluetooth-Speaker und eine große Bluetooth-Party-Box – liefern den perfekten Beat für Festivals, Poolpartys und laue Sommerabende. Damit baut die Marke das Sortiment im Bereich Audio weiter aus, um die jüngere Zielgruppe anzusprechen.

Grundig stellt seine neuesten portablen Audio-Innovationen vor: die Lautsprecher Xplore Black, Jam 2, SOLO 2 und Party-Hit Max. Diese Modelle verbinden modernste Technologie mit herausragendem Design und bieten Musikliebhaber:innen alles, was sie für unbegrenzten Soundgenuss benötigen – perfekt für Festivals, Poolpartys und entspannte Sommerabende im Park.

Xplore Black: der perfekte Begleiter für unterwegs

Der Xplore Black ist der perfekte Bluetooth-Lautsprecher für unterwegs. Mit seiner integrierten Powerbank-Funktion können Nutzer:innen ihr Smartphone mit 5 Volt und 1 Ampere aufladen, während sie ihre Lieblingsmusik genießen. Der Akku hält beim Musikhören circa 15+ Stunden durch, eine praktische Akkustandanzeige ist integriert. Mit einer Gesamtausgangsleistung von 8 Watt RMS und einem integrierten Passivradiator liefert der Xplore Black beeindruckenden Sound mit dynamischem Bass, der Musik zum Leben erweckt. Die Musikstreaming-Reichweite beträgt bis zu 30 Meter. Egal ob am Strand, am Pool oder beim Wandern in der Natur: Der Xplore Black ist nach Schutzart IP67 staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt – und damit für jedes Abenteuer geeignet. Dank Bluetooth V5.3 und True-Wireless-Stereo-Technologie (TWS) erleben Nutzer:innen eine stabile Verbindung und herausragenden Sound. Praktisch: Der Xplore Black verfügt für den Notfall auch über eine SOS-Funktion mit Licht und Ton. Zu den zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen gehören eine Telefon-Freisprechfunktion, ein AUX-Eingang für alternative Audiogeräte, eine USB-C-Aufladefunktion und ein leistungsstarker 2.500 mAh Lithium-Polymer-Akku.

Jam 2: langanhaltender Musikgenuss in jeder Umgebung

Der Jam 2 Bluetooth-Speaker bietet langanhaltenden Musikgenuss in jeder Umgebung, egal ob zuhause, im Park oder am Pool. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden und einer Musikstreaming-Reichweite von bis zu 30 Metern ist er ideal für lange Musikabende. Der Lautsprecher ist nach Schutzart IP67 vor Staub und Wasser geschützt und damit perfekt für den Einsatz am Wasser. Bluetooth V5.3 und TWS-Technologie sorgen für stabile Verbindungen und großartigen Sound. Mit 4,3 Watt RMS Ausgangsleistung und einem integrierten Passivradiator liefert der Jam 2 zudem einen dynamischen

Bass. Dank der Powerbank-Funktion können Nutzer:innen beim Musikhören ihr Smartphone mit 5 Volt und 1 Ampere aufladen. Zu den weiteren Funktionen gehören eine Telefon-Freisprechfunktion, ein AUX-Eingang und eine USB-C-Aufladefunktion.

SOLO 2: kompakt, leistungsstark und spritzwassergeschützt

Klein, aber kraftvoll: Der Bluetooth-Lautsprecher SOLO 2 passt mit einer Breite von 9 Zentimetern in jede Tasche. Mit seiner kompakten Bauweise und der Spritzwasserschutzart IPX5 ist er bereit für jedes Abenteuer. Mit einer Akkulaufzeit von circa 18+ Stunden und einer großzügigen Musikstreaming-Reichweite von bis zu 30 Metern können Nutzer:innen stundenlang ihre Lieblingsmusik genießen, ohne sich Gedanken über den Ladestatus machen zu müssen. Dank Bluetooth V5.3 und TWS-Technologie ist eine stabile Verbindung garantiert, sodass die Musik immer klar und ohne Unterbrechungen zu hören ist. Trotz seiner kompakten Größe bietet der SOLO 2 eine Ausgangsleistung von 4,3 Watt RMS und einen integrierten Passivradiator für einen dynamischen Bass, der Beats zum Leben erweckt. Zusätzliche Features wie eine Telefon-Freisprechfunktion, ein AUX-Eingang und eine USB-C-Aufladefunktion machen ihn zu einem vielseitigen Begleiter für unterwegs.

PartyHit Max: Verbindung mit bis zu 80 Geräten

Mit einer Breite von etwa 28 Zentimetern und einem Gewicht von knapp 6 Kilogramm ist der PartyHit Max der ultimative Partyperformer und leistungsstarke, große Bruder unter den neuen Lautsprechern von Grundig. Mit seinen beeindruckenden 160 Watt Gesamtausgangsleistung, den Passivradiatoren und Ultra-Bass-DSP bringt er die Tanzfläche zum Beben. Der Lautsprecher verfügt über drei Treiber, zwei Hochtöner und einen Mitteltieftöner. Partylink ermöglicht die Verbindung von bis zu achtzig Geräten und garantiert so grenzenlosen Partyspaß. RGB-Lichteffekte sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Zu den Anschlüssen gehören zwei Mikrofonanschlüsse sowie je ein AUX-Input und -Output. Der PartyHit Max unterstützt den Standard Bluetooth V5.3 und verfügt über eine Powerbank-Funktion sowie ein spritzwasserdichtes Gehäuse (IPX4). Ein integrierter Tragegriff erleichtert den Transport.

