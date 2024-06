AI TVs von Samsung Sport zum Erlebnis

Die neue Generation von Samsung TVs ist startklar für sportliche Action, schnelle Bälle und rasante Autorennen. Die AI TVs machen die Sport-Events des Jahres mit AI-Features in den eigenen vier Wänden quasi live erlebbar.

Ob sportliche Glanzleistungen in Paris oder legendäre Tore im Fußball – dank der scharfen Bilder entgeht Sportfans nichts. Stattdessen versetzt das epische Seh- und Klangerlebnis sie mitten in die großen Stadien der Welt.

Seit der Einführung der ersten 8K Fernseher von Samsung spielt der Einsatz von AI eine zentrale Rolle. Die smarten AI-Features, die in den Samsung AI TVs integriert sind, bieten den Nutzern die Möglichkeiten, ihr Entertainment-Erlebnis zu optimieren. So sind die leistungsstarken Prozessoren in der Lage, ältere Inhalte auf bis zu 8K Auflösung hochzuskalieren. Auch schnelle Objekte können klar wiedergegeben und Sounds präzise abgestimmt werden. Die aktuellen AI TVs bringen ein Stück Zukunft ins Wohnzimmer und fügen sich dank ihres eleganten Designs nahtlos in den Wohnraum ein.

Smart am Ball mit AI-Features von Samsung

In diesem Sommer liefern sich die weltweit besten Athleten spannende Kopf-an-Kopf-Rennen und rasante Ballwechsel. So können Badminton-Fans, die die Rekordgeschwindigkeiten1 des Federballs gewohnt sind, dank des AI Motion Enhancer Pro im Flaggschiff Neo QLED 8K QN900D nun die schnellsten Aufschläge in brillanter Bildqualität genießen. Das AI-Feature nutzt Deep Learning, um die Sportart zu erkennen. Dabei wird das passende Ballerkennungsmodell angewendet und störende Verzerrungen verhindert. So können Zuschauer*innen den Ball stets im Blick behalten. Auch Motorsportfans können ihre Teams diesen Sommer in gestochen scharfer Bildqualität erleben und die vorbeirasenden Autos ohne Verzerrung oder Ruckeln anfeuern. Ob lange Geraden oder scharfe Kurven: die schnellen Szenen entlang der Highspeed-Rennstrecken können dank des smarten Features flüssig wiedergegeben werden.

Wer zur Einstimmung auf große Spiele gerne YouTube-Videos der legendärsten historischen Sportmomente durchstöbert, ist beim QN900D2 Neo QLED 8K goldrichtig. Dank 8K AI Upscaling Pro können ältere Inhalte auf nahezu 8K-Auflösung hochskaliert werden. Verantwortlich dafür ist der leistungsstarke AI Gen3-Prozessor, dessen 512 neuronale Netzwerke jedes Bild vor der Ausspielung analysieren und die fehlenden Pixel auffüllen. Somit erstrahlen berühmte Sportszenen der Vergangenheit in hoher Qualität. Kunden können sich das immersive Seherlebnis des Flaggschiff-TVs in bis zu 85 Zoll Bildschirmdiagonale nach Hause holen und sensationelle Sportereignisse direkt im Wohnzimmer erleben.

Stadionsounds fürs Wohnzimmer

Auch was den Sound angeht, können die AI TVs von Samsung mit ihren Funktionen glänzen. So stimmt die AI im Active Voice Amplifier Pro leisere und lautere Sounds miteinander ab, um Dialoge deutlich hörbar wiederzugeben. Dadurch können Nutzer*innen Anweisungen des Schiedsrichters auf dem Tennisfeld genauso klar wahrnehmen wie den tosenden Applaus des Publikums. Zudem analysiert Object Tracking Sound jede Szene und liefert dynamische Töne, die den Bewegungen auf dem Bildschirm folgen. Für die Zuschauer*innen von Leichtathletikwettbewerben bedeutet das zum Beispiel einen raumfüllenden Sound, der sich mit den Bewegungen der Athleten auf dem Bildschirm in Echtzeit mitbewegt.

Das Dream Team aus AI TV und der Soundbar HW-Q995D runden das Stadionerlebnis für zuhause optimal ab. Dank des Features Q-Symphony arbeiten Fernseher und Soundbar im Einklang und bieten Zuschauern ein mitreißendes Surround-Sounderlebnis.

www.samsung.de