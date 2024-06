Steckdosenleiste mit 100-W-USB-Lader von Hama

Wenn viele verschiedene Geräte gleichzeitig Strom benötigen, aber Steckdosen Mangelware sind, bietet sich die 3-fach Steckdosenleiste von Hama an.

Der integrierte 100-W-USB-Lader mit einer USB-A- und zwei USB-C-Buchsen macht weitere Steckernetzteile für Smartphone und Co überflüssig – einfach direkt in die Steckdosenleiste stecken und die drei Schutzkontakt-Dosen im 45-Grad-Winkel für Drucker oder HiFi-Anlage nutzen. Entweder nutzt man die 100 Watt der USB-C PD-Buchse komplett für ein leistungshungriges Laptop oder lädt ein 65-Watt-Notebook und ein Smartphone. Mithilfe Power-Delivery- und Fast-Charge-Unterstützung garantieren die USB-Buchsen extrem schnelles Aufladen, dank automatischer Geräteerkennung immer angepasst an die auf das Gerät optimierte Ausgangsleistung. Somit werden die Akkus geschont und gleichzeitig die Lebensdauer von Handy, Tablet und Co. verlängert.

Für noch mehr Sicherheit verfügen die Schutzkontakt-Dosen über einen integrierten Berührungsschutz und ein intelligenter Chipsatz bei den USB-Buchsen kümmert sich um Überlast-, Überstrom- und einen Kurzschluss-Schutz. Praktisches Detail: Die Mehrfachsteckdosenleiste bietet einen eingebauten Ein-/Ausschalter mit dezenter LED-Beleuchtung, ideal um die Leiste schnell stromlos zu schalten. Die 3-fach Steckdosenleiste mit 100 Watt von Hama ist für 99 Euro erhältlich.

www.hama.de