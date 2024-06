Samsung Repair Bus ist wieder unterwegs

Samsung Electronics bringt den mobilen Service für Samsung Smartphones und Tablets zurück auf die Straße. Der Service-Bus bietet mit einem überarbeiteten Konzept und in Zusammenarbeit mit dem Partner Likewize einen mobilen Reparaturservice direkt vor Ort an.

Nutzer können bei Problemen oder Defekten ihrer Samsung Smartphones und Tablets zukünftig auf schnelle Hilfe in ihrer Nähe bauen, anstatt die Geräte zum Service-Center bringen zu müssen1. Der Samsung Repair Bus bietet professionelle Reparaturen direkt an einer Wunschadresse in einer der 15 größten Städte Deutschlands an. Egal ob Display- oder Akkuaustausch, die zertifizierten Servicetechniker kümmern sich kompetent und schnell um die defekten Geräte. Neben Reparaturen umfasst das Angebot des Samsung Repair Bus auch Beratungen, Wartungen und Support, beispielsweise mit Software-Updates und Datensicherungen. Alle Reparaturen erfolgen mit Originalteilen von Samsung.

Ausstattung und Verfügbarkeit

Die Samsung Repair Busse sind vollständig ausgestattete, mobile Werkstätten. Sie verfügen über alle notwendigen Werkzeuge und Ersatzteile für unterschiedliche Reparaturen von Samsung Smartphones und Tablets. Ab Juni startet das Angebot in großen deutschen Städten, in denen unter anderem Spiele der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft stattfinden, wie Berlin, München, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und Köln. Bis Ende 2024 sollen die 15 größten Städte in Deutschland abgedeckt werden, dazu gehören ergänzend Hannover, Stuttgart, Leipzig, Dortmund, Essen, Bremen, Dresden, Nürnberg und Duisburg. Bis Ende 2025 sollen Nutzer in allen Städten mit über 20.000 Einwohnern die Möglichkeit haben, den Samsung Repair Bus an ihre angegebene Adresse zu beordern.

Flexibler und schneller Service

Die Buchung des Samsung Repair Bus erfolgt komfortabel über die Samsung-Webseite Smart Repair Service. Nutzer können dort ihren gewünschten Service auswählen, die Reparaturkosten ermitteln und einen Wunschtermin sowie eine Wunschadresse festlegen. Die mobilen Servicetechniker kommen dann direkt zur angegebenen Adresse und erledigen die Reparatur in der Regel innerhalb einer Stunde.

Kosten und Garantie

Wenn der Schaden durch die Garantie abgedeckt ist, ist die Reparatur kostenlos – lediglich eine Premium Service Pauschale von 20 € wird fällig. Bei Schäden, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind, gelten die Festpreise des Samsung Smart Repair Services zuzüglich der Premium Service Pauschale. Sollte der Schaden vor Ort nicht behoben werden können, fällt ebenfalls lediglich die Premium Service Pauschale an.

Weitere Informationen zum Samsung Repair Bus und den angebotenen Dienstleistungen gibt es unter Samsung Smart Repair Service.

