Samsung startet Cashback-Aktion mit Neo QLED, QLED und Q-Soundbars

Samsung startet das neue Jahr mit einer Cashback-Aktion. Im Aktionszeitraum vom 18. Januar bis zum 25. Februar 2024 können Kunden beim Kauf ausgewählter Neo QLED TVs, QLED TVs und Q-Soundbars von attraktiven Cashback-Prämien profitieren.

Wird ein Aktions-TV zusammen mit einer Aktions-Soundbar gekauft, verdoppelt sich der TV-Cashback – ein Angebot, das man nicht verpassen sollte. Je nach Kombination der Geräte werden bis zu 4.000 Euro des Kaufpreises erstattet. Auch von der Fachpresse und Stiftung Warentest ausgezeichnete TV- und Soundbar-Modelle sind Teil der Aktion.

Der Jahresanfang bringt in Deutschland viele kalte und auch dunkle Tage mit sich. Kein Wunder, dass es zahleiche Menschen vor die heimischen Fernseher zieht. Gerade für gemütliche Filmabende und Serienmarathons aber auch für spannende TV-Events wie die Oscar-Verleihung oder den Superbowl gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um das Heimkino-Setup in den eigenen vier Wänden aufzuwerten. Mit der neuesten Cashback-Aktion zum Jahresauftakt bietet Samsung hierfür eine ideale Gelegenheit. Vom 18. Januar bis zum 25. Februar 2024 können Kunden beim Kauf ausgewählter Samsung TVs und Soundbars von attraktiven Cashback-Prämien profitieren. Die Aktion umfasst eine Vielzahl von Premium Fernsehern und Soundbars von Samsung. Unter den Aktionsprodukten befinden sich Neo QLED TVs in 4K- als auch in 8K-Auflösung.

Wer sich für ein Samsung Supersize TV-Erlebnis mit dem Neo QLED QN990C in beeindruckenden 98 Zoll zusammen mit einer ausgewählten Q-Soundbar entscheidet, kann bis zu 4.000 Euro Cashback abstauben. Dabei bietet die Neo QLED-Technologie spektakuläre Farben und realitätsnahe Bildqualität. Gemeinsam mit der Q-Symphony Technologie der Soundbar ist das Heimkino Setup komplett. Ein weiteres Highlight-Produkt unter den Aktions-TVs ist der 65 Zoll Neo QLED QN90C4 in 4K. Mit seiner beeindruckenden Bildqualität liefert er auch bei Tageslicht faszinierende Bilder und überzeugte auch beim Test der Stiftung Warentest mit der Note „gut“ (1,9). Auch die ComputerBild ist von dem Fernseher begeistert: Sie kürten ihn mit der Note 1,35 zum Testsieger. Wer sich beim Kauf des Spitzen-TVs auch für die Premium Q-Soundabr Q995 entscheidet, kann doppelt profitieren. Nicht nur erhalten Nutzer 4.000 Euro Cashback beim Kauf der zwei Geräte, sie genießen auch ein großartiges Heimkinogefühl – dank des Surround Sounds der Soundbar, die ebenfalls die Note „sehr gut“6 von der Fachpresse erhalten hat.

Das Aktionsportfolio beinhaltet auch weitere Q-Soundbars. So können sich Nutzer*innen die Soundbars Q810GC oder Q935GC von Samsung in die eigenen vier Wände holen. Beide Modelle verfügen über Q-Symphony, ein Feature, das ein raumfüllendes Surround-Erlebnis durch eine synchronisierte Klangwiedergabe über Soundbar und TV ermöglicht. Die zwei Geräte lieferten im Soundbar-Test der Stiftung Warentest den besten Ton und konnten mit ihrer satten Soundwiedergabe und einem immersiven Raumklangerlebnis beeindrucken. Während des Aktionszeitraums können Kund*innen beim Kauf der Q810GC klangvolle 75 Euro sowie beim Kauf der Q935GC sogar satte 85 Euro Cashback abstauben.

Komplettiert wird das Rundum-Entertainmenterlebnis mit den Streaming-Paketen „Made for Germany“ von Samsung. Denn Nutzer haben beim Kauf der zahlreichen Aktionsgeräten Zugang auf spannende Film- und Sportinhalte. Im Aktionszeitraum können Nutzer das „Made for Germany“ Streaming-Paket inklusive Magenta TV mit Disney+ und Netflix im Wert von bis zu 2.0058 Euro sichern.

Aktionsgerät kaufen, online registrieren und Cashback sichern

Die Aktionsgeräte können zwischen dem 18. Januar und dem 25. Februar im Samsung Online Shop unter samsung.com/de oder bei allen teilnehmenden Händlern erworben werden. Für den Erhalt des Cashbacks ist eine Registrierung im Zeitraum vom 18. Januar bis spätestens 10. März (Ausschlussfrist) unter samsung.de/tvdeals notwendig. Die Geräte können auch an unterschiedlichen Tagen bei verschiedenen Händlern erworben werden, sie müssen lediglich in einem Vorgang registriert werden.

www.samusng.de