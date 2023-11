Samsung Black Weeks 2023

Auch in diesem Jahr wird es bei den Samsung Black Weeks spektakulär. Denn heute öffnen sich auf der Samsung Website die Türen zu Smartopia – einer großen KI-generierten Welt voller futuristischer Samsung Destinationen.

Jede einzelne von ihnen bietet ein tolles Gaming- und Shopping-Erlebnis mit jeder Menge attraktiver Black-Week-Deals. Bis zum 1. Dezember um 08.59 Uhr kann entdeckt, geshoppt und – mit ein wenig Glück – in interaktiven Mini-Games zusätzlich gespart werden.

Mit Smartopia hat Samsung zu den diesjährigen Black Weeks eine Welt voller futuristischer, digitaler Destinationen erschaffen. In jeder dieser Destinationen wird in idealen Zukunftswelten gezeigt, wie Technologie und Natur Hand in Hand arbeiten können. Smartopia bietet Entdecker*innen jedoch nicht nur spannende Zukunftsvisionen, sondern rechtzeitig vor Weihnachten auch viele attraktive Rabatte und Bundle-Angebote über alle Samsung Produktkategorien hinweg. Immer mit dabei – G∙NUSMAS: Das Samsung Maskottchen wird zum außerirdischen Reisebegleiter in die bunte Welt der Tech-Zukunft. Es kennt nicht nur die besten Angebote, sondern erspielt gemeinsam mit den Besucher*innen in spannenden Mini-Games zusätzliche Preisvorteile für die Black-Weeks-Deals.

„Build your own Bundle”: Zwei Weihnachtsgeschenke zum Preis von einem

Für alle, die mit dem Kopf schon bei den Weihnachtsvorbereitungen sind, bieten die Highlight-Angebote im „Build your own Bundle”-Bereich die Möglichkeit, entweder gleich zwei seiner Liebsten eine Freude zu machen oder sich selbst ein vorgezogenes Geschenk zu gönnen. Wer sich beispielsweise für das Samsung Galaxy S23 Ultra mit 1 TB Speicher entscheidet, erhält einen ausgewählten 55“ Zoll Crystal UHD 4K TV gratis dazu. Wenn es lieber das Galaxy Tab S9 Ultra sein soll, dann ist der Aktions-Odyssey Gaming Monitor gratis mit dabei. Und wer sich vor den Feiertagen für einen Aktions-Side-by-Side-Kühlschrank entscheidet, erhält dazu eine gratis Aktions-Waschmaschine. Die Aktion „Build your own Bundle” läuft vom 14. November um 15.00 Uhr bis zum 23. November um 16.59 Uhr. Weitere Informationen zu den verfügbaren Bundles: www.samsung.com/de/offer/black-friday/2023/dein-bundle

„Perfect Fit Bundle”: Bespoke AI Waschmaschine kaufen und passenden Trockner gratis sichern

Mit „Perfect Fit” können Kunden ihre Waschküche zum kleinen Preis ins 21. Jahrhundert befördern. Wer sich im Zeitraum vom 14. November, 15.00 Uhr bis 28. November, 09.59 Uhr für eine der Aktions-Waschmaschinen entscheidet, kann seine Wäsche zukünftig direkt in den passenden Trockner werfen. Das Highlight-Paar in dieser Angebotskategorie umfasst die beliebte (und dank KI-Funktionen sparsame) Aktions-Bespoke AI Waschmaschine und den dazugehörigen Aktions-Bespoke AI Trockner. Bei diesen Angeboten können Kund*innen nicht nur beim Anschaffungspreis sparen: Dank Ecobubble-Technologie können pro Waschgang bis zu 70 % Energie eingespart werden. Weitere Informationen zu den möglichen Bundles: www.samsung.com/de/offer/black-friday/?category=haushalt

Weitere attraktive Deals und Shopping-Highlights kündigt Samsung zum Black Friday sowie Cyber Monday an.

Eine vollständige Übersicht aller Bundle-Deals sowie Angebote zu den Black Weeks finden Sie hier. Es lohnt sich, regelmäßig im Samsung Online-Shop vorbeizuschauen. Alle Angebote sind zeitlich begrenzt und gelten nur, solange der Vorrat reicht.

www.samsung.de