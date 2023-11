Canon Winter Cashback bis 15. Januar 2024

Noch bis zum 15. Januar 2024 bietet Canon Cashback für ausgewählte Produkte an; die Aktion wird gemeinsam mit teilnehmenden Fachhandels-Partnern durchgeführt.

Wer im Aktionszeitraum eine der ausgewählten Kameras der EOS R-Reihe oder Canon-Objektive kauft und registriert, bekommt einen festgelegten Betrag zurückerstattet. So lassen sich bis zu 200 Euro pro Produkt sparen.

Insgesamt sind 40 Produkte Teil der diesjährigen Winter Cashback-Aktion, darunter beispielsweise beliebte Produkte des EOS R-Systems wie die Vollformatkameras EOS R5 und EOS R6 Mark II als Body oder in Kit-Varianten, die EOS R5 C oder die APS-C-Modelle EOS R50, EOS R7 und EOS R10 sowie eine Vielzahl an RF-Objektiven, etwa das RF 100-500 mm F4.5-7.1 L IS USM, das RF 70-200 mm F2.8 L IS USM, das RF 28-70 mm F2 L USM oder Klassiker wie das RF 24-105 mm F4 L IS USM und das RF 24-70 mm F2.8 L IS USM. Für Vlogger und Content Creator ist die neuvorgestellte PowerShot V10 ebenfalls Teil der Aktion.

Die Cashback-Aktion wird mit teilnehmenden Fachhandelspartnern in Deutschland umgesetzt. Nach dem Erwerb eines teilnehmenden Produktes, können Kund:innen sich den jeweiligen Cashback-Betrag auszahlen lassen. Dazu muss das gekaufte Produkt mit der jeweiligen Seriennummer und den entsprechenden Kaufbelegen online registriert werden. Daraufhin wird der Cashback-Bertarg erstattet.

Weitere Infos zur Cashback Aktion finden sich hier: www.canon.de/winter-cashback Liste aller teilnehmenden Produkte und Teilnahmebedingungen hier:

https://canon-dach-winter-2023.sales-promotions.com/de/terms-and-conditions-promotion/?country_promotion=4