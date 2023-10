Samsung startet herbstliche Cashback-Aktion

Gute Aussichten für die kalte Jahreszeit: Im Rahmen der herbstlichen Cashback-Aktion von Samsung können sich Kunden beim Kauf eines Aktionsgeräts eine attraktive Cashback-Prämie im Wert von bis zu 2.000 Euro sichern.

Die Aktion läuft zwischen dem 28. September und dem 19. November 2023 und umfasst hochwertige Neo QLED, QLED, OLED und Lifestyle TVs sowie ausgewählte Soundbars der Q-Serie, S-Serie und die Terrace Soundbar. Auch von der Fachpresse und Stiftung Warentest ausgezeichnete TV- und Soundbar-Modelle sind Teil der Aktion.

Die Aussicht auf kältere Temperaturen und herbstliches Wetter – eine bessere Ausrede gibt es kaum für gemütliche Abende vor dem Fernseher. Genau zum richtigen Zeitpunkt launcht Samsung seine Cashback-Aktion: Nutzer können beim Kauf ausgewählter Samsung TVs und Soundbars ihr Heimkino exquisit ausstatten und gleichzeitig profitieren – mit Aktionsgeräten und Cashback-Prämien, die es in sich haben. Die Aktion läuft vom 28. September bis zum 19. November 2023 und ist kombinierbar mit der TV OLED Bundle-Aktion, die noch bis zum 22. Oktober läuft, sowie mit der Made for Germany Aktion, die bis zum 31. Dezember läuft. Ausführliche Informationen und Teilnahmebedingungen zu diesen Aktionen gibt es unter www.samsung.de/oledbundle und www.samsung.de/madeforgermany.

Große Auswahl an Aktionsgeräten

Die Samsung Aktions-TVs mit Quantum Dot-Effekt liefern lebensnahe Farben und realitätsnahe Bildqualität. Dabei können Nutzer*innen zwischen ausgewählten Neo QLED, QLED, OLED und Lifestyle TV-Modellen wählen. Mit der Neo QLED-Technologie schafft Samsung einen dreidimensionalen Bildeindruck durch hohe Schwarz- und Kontrastwerte. Das Feature AI Upscaling lässt Nutzer*innen selbst ältere Filme in moderner Qualität erleben. Beim Kauf des Neo QLED QN90A in großen 98 Zoll3 winkt zudem ein sensationeller Cashback in Höhe von 2.000 Euro. Wer sich stattdessen das OLED TV-Modell S90C nach Hause holen möchte, genießt spektakuläre Farben, tiefe Schwarztöne und die Aussicht auf bis zu 300 Euro Cashback (je nach Zollgröße). Das Modell in 65 Zoll4 konnte auch die Tester*innen der Stiftung Warentest überzeugen und erlangte in der Spitzengruppe der besten Fernseher die beste vergebene Note 1,75. Die 55 Zoll Variante des S90C6 überzeugte auch die audiovision7. Sie schnitt nicht nur mit dem Testergebnis „sehr gut“ ab, sondern gilt zusätzlich als „Referenz“.

Ausgewählte Lifestyle TVs von Samsung tummeln sich ebenfalls unter den Aktionsgeräten. The Frame fügt sich mit seinem minimalistischen Design und der Option, verschiedenen Rahmen zu verwenden, mühelos in jeden Wohnstil ein. Durch das matte Display und die blendfreie Technologie können Nutzer*innen Kunst- und Entertainmentinhalte realitätsnah genießen. Beim Kauf eines The Frame können sich Kunden je nach Zollgröße über bis zu 450 Euro Cashback freuen. Gerade erst gelauncht und schon bei der Aktion dabei ist The Freestyle 2, die zweite Generation des kompakten Mini-Projektors von Samsung. The Freestyle 2 bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten outdoor wie indoor und für Gaming Fans ab sofort auch Zugang zum Samsung Gaming Hub. Kunden, die sich für The Freestyle 2 entscheiden, können sich beim Kauf 75 Euro Cashback zurückholen.

Wer sein Heimkino mit Premium-Sounds ausstatten möchten, kann sich die Soundbars Q810GC oder Q935GC von Samsung ins Wohnzimmer holen. Beide Soundbars verfügen über Q-Symphony, ein Feature, das ein raumfüllendes Surround-Erlebnis durch eine synchronisierte Klangwiedergabe über Soundbar und TV ermöglicht. Die beiden Modelle lieferten im Soundbar-Test der Stiftung Warentest8 den besten Ton und konnten mit ihrer satten Soundwiedergabe und einem immersiven Raumklangerlebnis beeindrucken. Während des Aktionszeitraums können Kunden beim Kauf der Q810GC klangvolle 75 Euro sowie beim Kauf der Q935GC sogar satte 85 Euro Cashback abstauben.

Aktionsgerät kaufen, online registrieren und Cashback sichern

Die Aktionsgeräte können zwischen dem 28. September und dem 19. November 2023 im Samsung Onlineshop unter www.samsung.com/de oder bei allen teilnehmenden Händlern erworben werden. Um die attraktiven Cashbacks bei teilnehmenden Händlern zu erhalten, müssen Kunden den erworbenen Smart TV und/oder die Soundbar bis zum 03. Dezember 2023 unter

