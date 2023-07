Schwacher IFA-Start mit dem Innovation Media Briefing

Innovation Media Briefing als Auftakt zur IFA 2023 bracht nur wenig Informationen

Am 5. Und 6. Juli starteten die Vorbereitungen für die IFA 2023 mit dem Inovation Media Briefing, den Vorabinformationen über die Messe für Medien. Das Format IMB hatte sich in den vergangenen Jahren bewährt, Industrie wie Journalisten waren gerne nach Berlin gekommen. Entsprechend die Vorfreude auf die diesjährige Veranstaltung. Doch statt einer erwarteten Produktpräsentation, wie in früheren Jahren, empfing das Erdgeschoss des Berliner Congress Centers am Alexanderplatz mit überschaubarer Leere. Keine Produktpräsentationen der Industrie. Ein Blick ins Programm zeigte zudem, dass nur fünf Unternehmen aus dem Segment Home Appliances die Chance einer verbalen Präsentation wahrgenommen hatten. Braune Ware, also TV und Audio, glänzten durch totale Abwesenheit.

Oliver Merlin, Director der IFA Managementgesellschaft machte keine Aussagen über den Stand der IFA-Vorbereitungen.

Ein schlechtes Omen für die IFA Anfang September? Nicht unbedingt, obwohl so mancher Journalist hellhörig wurde. Zumal von Panasonic zu vernehmen war, in diesem Jahr würde man ausschließlich für B2B präsentieren, also eine für das Publikum geschlossene Halle. Auch der Blick auf die Hallenbelegung der diesjährigen IFA stimmte nicht gerade hoffnungsvoll. Zwar verkündete der IFA Managing Director Oliver Merlin , das Messegelände sei ausgebucht und man habe mehr Aussteller als im letzten normalen IFA-Jahr 2019. Doch wer genau hinsieht, erkennt so manche Ungereimtheit. So sind die Hallen rund um den Funkturm in einem dunklen Rot gekennzeichnet, welches für Global Markets steht. Man erinnere sich, die Anbieter von Componenten, und OEM Supliers waren 2019 mangels Platz auf dem Messegelände in eine andere Location ausgelagert worden. Jetzt haben sie Platz in gleich einigen Hallen gefunden. Und genau dies ist die Erklärung für die hohe Zahl der Aussteller. Wer Componenten anbietet braucht nur wenig Fläche. Das erhöht die Quantität der Aussteller, doch wie steht es um die für den Handel so wichtige Vielfalt und Qualität? Zudem wird nach aktuellem Stand die Halle 26 in diesem Jahr nicht genutzt.

Nur wenig Informationen über den Stand der IFA 2023

Leider verkündete Oliver Merlin bei seiner Eröffnungsansprache keinerlei weitere Fakten, die früheren Analysen von Hans-Joachim Kamp wurden von den anwesenden, erfahrenen Medienvertretern schmerzlich vermisst. Aber auch hier kann die Hallenbelegung den Nebel etwas lichten. Audio findet man in Halle 1-2 und das war es auch schon. Einen großen Bereich werden Communication & Connectivity einnehmen. Wer genauer hinschaut wird erkennen, Home Appliances wird wieder sehr stark vertreten sein, die klassische Unterhaltungselektronik nimmt dagegen weniger Raum ein, als in früheren Jahren.

Die IFA verändert sich, eine Entwicklung die von der CES in Las Vegas schon seit Jahren vollzogen wird. Doch wird diese neue IFA noch immer die weltweit größte Messe für Consumer Electronics sein?

Monika Griefahn forderte von der Industrie ein intelligent, wieder verwertbares Produkte-Design.

Doch zurück ins bbc zum Innovations Media Briefing, denn neben den spärlich Firmenpräsentation gab es ja noch reichlich Fachvorträge auf der großen Bühne im 1. Stock. Die starteten mit der Eröffnungssprecherin Dr. Monika Griefahn . Die Klimaaktivistin, Mitbegründerin von Greenpeace und ehemalige Umweltministerin in Niedersachsen, stellte ihren Vortrag unter das Motto „Wiederverwenden und Recyceln“. Ein durchaus lobenswerter Ansatz, denn viel zu viele Produkte aus der Home Electronics landen lange vor Ablauf ihres Lebenszyklus auf dem Müll und sinnvolles recyceln ist wegen des unüberlegten Produktdesigns nicht möglich. Hier fordert Griefahn ein Umdenken der Industrie bei der Produktentwicklung.

Industrie soll beim Produktdesign Recycling berücksichtigen

Eine wichtige Forderung an die zukünftige Produktentwicklung, doch die dann folgenden Vorträge waren für eine IFA, die neue Geräte vorstellt, die dann auch im Handel verkauft werden sollen, ein wenig kontraproduktiv. Obwohl die Wichtigkeit dieses Themas Industrie wie auch Verbraucher durchaus nachdenklich machen sollte. Es ging um Langlebigkeit und Reparaturfähigkeit der Home Electronics Geräte.

Staatlicher Zuschuss bei Reparaturen

Claudia Kraft stellte das Reparatur-Zuschuss Modell des Landes Thüringen vor.

Ein Modellversuch aus Thüringen war hier interessant, aber leider wenig praktikabel. Claudia Kreft von der Verbraucherzentrale Thüringen stellte das System Reparaturbonus des Landes Thüringen vor. Seit 2021 werden Reparaturen von Elektrogeräten und Unterhaltungselektronik sowie Smartphones mit 50 Prozent der Kosten gefördert. Maximal können 100 Euro pro Haushalt und Jahr über den Reparaturbonus gezahlt werden. Exakt 17.773 Reparaturen wurden allein in den Jahren 2021 und 2022 über das Bonussystem abgerechnet – das entspricht 3 Millionen Euro an Reparaturkosten. In der Folge konnten Geräte, deren Reparatur aus Sicht der Besitzer und Besitzerinnen zu teuer gewesen wäre, weiter verwendet werden und nicht im Abfall oder bestenfalls im Recycling enden. Eine schöne Idee, doch bundesweit und langfristig sicher nicht finanzierbar.

Behindern Hersteller Reparaturen?

Steffen Vangerow fordert von der Industrie mehr Unterstützung und Support für unabhängige Reparaturbetriebe.

Mit dem Vortrag von Steffen Vangerow , Geschäftsführer des Reparaturunternehmens Vangerow GmbH und Vorstand der Initiative „Runder Tisch Reparatur“, kam es dann aber zu einem Frontalangriff auf die Industrie. Er bemängelte die fehlende Bereitschaft der Hersteller bei der Unterstützung unabhängiger Reparaturbetriebe. Keine und zu teure Ersatzteile, nicht verfügbare Konstruktions- und Schaltpläne und oft auch die Verweigerung Ersatzteile zu liefern. Dabei verwies Vangerow auf einen perfiden Trick mancher Smartphone-Hersteller. Obwohl Original-Komponenten der Hersteller bei der Reparatur verwendet würden, gebe es Fehlermeldungen und das Gerät wäre nicht funktionsfähig. Vangerow wollte nicht ausschließen, dass Reparaturen entweder nicht gewünscht oder ausschließlich zu den hohen Preisen der Hersteller möglich sein sollen.

Reparieren, auffrischen und wieder verkaufen

Dr. Tim Seewasser hat mit asgoodasnew eine Plattform für den Ankauf und den Wiederverkauf von Refurbished Consumer Electronic geschaffen.

Etwas weniger negativ sah Dr. Tim Seewöster vom Refurbished-Unternehmen asgoodasnew die die Situation. Er sieht die Refurbish-Branche als starkes Wachstumssegment – sogar schneller wachsend als der allgemeine E-Commerce Markt. Die Unternehmen kaufen Gebrauchtgeräte, frischen sie auf, reparieren sie gegebenenfalls, dann werden diese online wieder verkauft. Inzwischen hätten bereits 22 Prozent der Konsumenten Refurbished-Produkte gekauft, bei der Generation Z, also denjenigen die zwischen 1997 und 2012 zur Welt gekommen sind, sind es sogar mehr als 30 Prozent. „Es gibt einen Refurbished-Zeitgeist, der nicht mehr verschwinden wird“, so Seewöster. Neben dem eingesparten Budget, das für die große Mehrheit der Kaufenden (80 %) ausschlaggebend sei, sind es Service, Qualität und bei rund der Hälfte auch Umweltaspekte, die die Kaufentscheidung zugunsten professionell aufgearbeiteter Produkte beeinflusst.

12 Tonnen Gold liegt in Schubladen

Dr. Sara Wagenknecht und Oliver Wyman stell eine Studie über die Menge nicht genutzter Elektrik vor, die in den Haushalten herumsteht.

Dr. Sara Wagenknecht , Geschäftsführerin der Branchenorganisation gfu, wies auf eine von der Strategieberatung Oliver Wyman gemeinsam mit der gfu durchgeführten europäischen Verbraucherbefragung hin, die zeigte, dass rund ein Drittel der ausgedienten Geräte der Kategorien Consumer Electronics, Waschmaschinen und Küchengeräte in Deutschland nicht dem Recycling zugeführt werden, sondern häufig in den Haushalten „schlummern“. Und sogar 43 Prozent der Smartphones gelangen nicht zurück in den Wertstoffkreislauf. Aber in den gehorteten Smartphones sind wertvolle Rohstoffe enthalten. Allein 12 Tonnen Gold liegen somit unbeachtet und ungenutzt in Schubladen und Schränken.

Hoffnung für die 100. „Funkausstellung“

Was konnten die Medienvertreter vom Berliner IMB mitnehmen? Ehrlich gesagt, sehr wenig. Im Jahr des 50-jährigen Jubiläums der gfu und der 99. IFA (nicht immer in Berlin) und angesichts der Querelen zwischen gfu, messe berlin und dem neuen Veranstalter Clarion, währen mehr messebezogene Information sinnvoller gewesen, als die mehreren abstrakten KI-Prädentation, die von vielen der Anwesenden nicht verstanden wurden.

Leif Erik Lindner wie ab 1. Okrober 2023 die Führung der IFA Managementgesellschaft für die Ausrichtung der 100. IFA 2024 voranzutreiben.

Und wie ist die Stimmung? Schon während der Berliner Veranstaltung wurde aus Optimismus kritisches Nachfragen. Bei den wenigen Industrie-Vertretern ebenso wie bei vielen Medianvertretern mit ihrer jahrelangen IFA-Erfahrung. In Einem waren sich aber alle einige, sie wollen eine erfolgreichen IFA, denn 2024 wird es das große 100-jährige der IFA, ehemals Internationale Funkausstellung, zu feiern geben. Eine große Aufgabe für Leif-Erik Lindner der ab dem 1. Oktober die Geschäftsführung der IFA Management GmbH übernimmt.