Samsung-Aktion smart Deals mit Joko & Klaas

Samsung Aktions-TV oder Aktions-Soundbar zwischen dem 22. Mai und dem 09. Juli 2023 kaufen und Gratiszugabe sichern.

Die Aktion läuft zwischen dem 22. Mai und 09. Juli 2023 und umfasst neben mehreren Neo QLED, QLED, OLED und Lifestyle TVs auch ausgewählte Soundbars der Q-Serie.

Die Samsung Smart Deals finden im Rahmen der erneuten Zusammenarbeit mit dem ikonischen TV-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zum SmartThings-Angebot, der praktischen Smart Home Lösung von Samsung, statt. Alle smarten Produkte von Samsung können mit der SmartThings App gesteuert werden und bilden so ein reibungslos funktionierendes Ecosystem. In den Genuss kommen nun auch Kund*innen, die während des Aktionszeitraums zugreifen.

Mit der Möglichkeit, dem heimischen Entertainment-Erlebnis ein Upgrade zu verpassen, können sich Kund*innen, die sich für einen hochwertigen Aktions-TV oder eine Aktions-Soundbar entscheiden, eine smarte Gratiszugabe sichern. Zwischen dem 22. Mai und dem 09. Juli 2023 laufen die beliebten Smart Deals mit einem breitgefächerten Aktionsportfolio, das neben ausgewählten Neo QLED, QLED, OLED und Lifestyle Modellen auch ausgewählte Soundbars der Q-Serie umfasst.

Doppelt entertaint – im Heimkino und unterwegs

Die Aktions-TVs laden mit dem Quantum Dot-Effekt, der für lebendige Farben und lebensnahe Bildqualität sorgt, auch im Sommer zu langen Filmabenden mit Freund*innen ein. Als Gratiszugabe gibt es ausgewählte Samsung Galaxy Tablets. Zum Beispiel erhalten Kunden beim Kauf des Samsung Flaggschiff Neo QLED 4K TVs QN95C in sagenhaften 85 Zoll ein Galaxy Tab S8 Ultra mit 265 GB Speicherplatz gratis dazu. So erhalten sie neben einem atemberaubenden Fernseherlebnis für ihr Heimkino, das mit Features wie 14-Bit-HDR für große Detailtiefe, einem Real Depth Enhancer für ein realitätsnahes Bild sowie KI-basiertem HDR-Remastering glänzt, auch einen handlichen Screen, um bequem von unterwegs aus arbeiten oder auf Entertainment-Angebote zugreifen zu können. Auch Samsung OLED-Fans kommen auf ihre Kosten. Wer sich für einen S95C in 65 Zoll entscheidet, kann sich zusätzlich zur prachtvollen Farbdarstellung und den tiefen Schwarzwerten auch über ein Galaxy Tab S6 Lite freuen. Unter den Aktionsfernsehern sind außerdem ausgewählte The Frame Modelle von Samsung dabei. Mit einem matten Display und dem eleganten Design fügt sich The Frame in nahezu jedes Zuhause nahtlos ein und ermöglicht dazu ein realitätsnahes Kunsterlebnis.

Klangerlebnis mit Soundbar und Galaxy Buds

Entscheiden Kunden sich stattdessen für das Soundbar Spitzenmodell Q995GC, können sie ein raumfüllendes Surround-Erlebnis mit Q-Symphony für eine passende Klangwiedergabe über Soundbar und TV-Lautsprecher genießen. Dazu erhalten sie gratis die Galaxy Buds2 Pro, mit denen sie mit bis zu fünf Stunden ununterbrochener Wiedergabezeit und aktiver Geräuschunterdrückung tief in ihre Lieblingsplaylist eintauchen können.

Bundle-Highlights für das Smart Home

Die Aktionsgeräte können zwischen dem 22. Mai und dem 09. Juli 2023 im Samsung Onlineshop unter samsung.com/de oder bei allen teilnehmenden Händlern erworben werden. Um die attraktive Gratiszugabe bei teilnehmenden Händlern zu erhalten, müssen Kund*innen den erworbenen Smart TV oder die Soundbar bis zum 23. Juli 2023 unter samsung.de/tvdeals registrieren

