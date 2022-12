Bis zu 500 € Cashback bei den Samsung MeisterDea!s

Bis zu 12 Monate kostenlosen Zugriff auf Samsung Sportworld im Streaming-Paket „Made for Germany“

Wer seinen Lieblingssport in beindruckender Bildqualität und mit sattem Sound erleben möchte, dem bietet Samsung jetzt vorteilhafte Konditionen.

Bei der Aktion „Die MeisterDea!s der Meisterklasse” erhalten Kunden bis zum 18. Dezember einen attraktiven Cashback von bis zu 500 € beim Kauf eines Aktionsgerätes und obendrein bis zu 12 Monate Samsung Sportworld.

Seinen Lieblingssport erleben, fast so, als wäre man live dabei: Möglich macht das ein 8K oder OLED Aktions-TV der Samsung Meisterklasse. Unter dem Motto „Die MeisterDea!s der Meisterklasse“ erhalten Kunden, die zwischen dem 09. November und 18. Dezember 2022 einen der beliebten Aktions-TVs von Samsung kaufen, einen Cashback von bis zu 500 €.

Und es gibt gleich doppelten Grund zur Freude: Samsung bietet seinen Kunden zusätzlich das exklusive Streaming-Paket „Made for Germany“. Damit erhalten Sportbegeisterte bis zu 12 Monate lang kostenfreien Zugriff auf die Sportworld App. Sie ermöglicht ein immersives Sporterlebnis. So kann man auf dem Neo QLED 8K oder OLED TV seinen Lieblingssport in Top-Bildqualität verfolgen und dabei spannende Hintergrundinfos und Insider-Informationen auf seinem Smartphone bekommen. Samsung Sportworld ist ein spannender Hub für alle Sportbegeisterten und die erste App auf Samsung TVs und mobilen Endgeräten mit einem Electronic Programm Guide (EPG) für einen perfekten Überblick. Doch damit nicht genug: „Sportworld Insight Zone“, als Teil der Sportworld App, erweitert das Live TV-Erlebnis mit exklusiven Live-Inhalten, Statistiken und Analysen.

Neben den wichtigsten Sport-Events des Jahres haben Kunden dank des Streaming-Pakets „Made for Germany“ auch kostenlosen Zugriff auf zahlreiche Entertainment-Angebote wie aktuelle Serien, Hollywood-Blockbuster und viele weitere Highlights in Ultra HD.

Aktion umfasst aktuelle Premium-Modelle

Die beteiligten Aktionsgeräte sind die Stars der aktuellen 8K Premium-Modelle von Samsung: Die Neo QLED 8K Smart TVs der Modellreihen QN800B4/5 und QN900B6/7, jeweils in 75 und 85 Zoll. Moderne Bildschirmtechnologien und Funktionen liefern ein dynamisches Seherlebnis und zeigen jedes Sport-Event so realitätsnah wie bei keiner Serie von Samsung zuvor. Die überzeugende Ausstattung mit dem Samsung Neural Quantum Processor 8K mit AI ermöglicht eine beeindruckende, hochskalierte 8K-Auflösung – und das bei jeder noch so dynamischen Sportart.

Mit Mini LEDs, die 40-mal kleiner sind als Standard-LEDs, sorgen die Neo QLED 8K-Modelle für eine hohe Dichte und einen hohen Kontrast. Und der Klang des 90W 6.2.4-Kanals des QN900B lässt Fans jeder Sportart direkt vom Sofa aus ins Geschehen eintauchen.

Darüber hinaus ist auch der neue Samsung OLED TV S95B8 in 55 und 65 Zoll9 Teil der Aktion. Er bietet durch die Integration der Quantum-Dot-Technologie eine hervorragende, realitätsnahe Bildqualität.

Einfache Registrierung online

Wer einen der Spitzen-TVs von Samsung inklusive Cashback ergattern möchte, kann ganz einfach von der Aktion profitieren: Kunden, die ein Gerät im Aktionszeitraum vom 09. November 2022 bis 18. Dezember 2022 bei einem teilnehmenden Händler kaufen, können ihr Aktionsgerät bis spätestens 15. Januar 2023 unter samsung.de/meisterdeals registrieren. Der Cashback wird im Anschluss an sie überwiesen. Bei Anmeldung des Aktionsgeräts hinterlegen Kunden Name, Adresse, Kontoverbindung, E-Mail-Adresse sowie die Seriennummer und den Modell-Code des erworbenen Geräts. Nach dem Erwerb im stationären Handel bzw. bei Online-Bestellung müssen zusätzlich der Kassenbeleg, die Bestellbestätigung und die Rechnung hochgeladen werden.

