Samsung Sportworld App: Unvergessliche Fußball-Erlebnisse

Samsung hat zur Fußball-WM ein umfangreiches Geschenk-Paket geschnürt.

Auf dem Neo QLED 8K TV das Spiel der Lieblingsmannschaft in Top-Bildqualität verfolgen und dabei auf dem Galaxy Z Fold4 über den Ausgang des Matches gegen die Samsung Community tippen: Möglich ist dieses immersive Fußball-Erlebnis mit der Sportworld von Samsung. Die App ist der ultimative Hub für alle Sportbegeisterten mit einem Electronic Programm Guide (EPG) für den perfekten Überblick. Ergänzt wird das TV-Erlebnis mit exklusiven Live-Inhalten, Statistiken und Analysen auf dem kompatiblen Smartphone.

„Mit unserer Aktion ‚Alle Spiele, alle Tore‘ schnüren wir ein perfektes Sport-Paket für unsere Kunden und Kundinnen“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics, Samsung Electronics GmbH. „Für ein beeindruckendes Fußball-Seherlebnis bieten wir zudem bis zum 11. Dezember 2022 attraktive Cashback-Angebote für ausgewählte Samsung Neo QLED 8k TVs. Unser Streaming-Paket ‚Made for Germany‘[1] ist dabei inklusive und ermöglicht ohne Zusatzkosten Zugang zu vielfältigem Content.“ Sport-Fans dürfen sich hier unter anderem auf das All-in-One-Abonnement „Samsung Sport Paket“ mit zwölf Sportsendern in der Samsung Sportworld App freuen. Zusätzlich gibt es bis zu zwölf Monate Magenta-TV[2]. Bis zum 18. Dezember 2022 erhalten auch Kunden und Kundinnen, die ein Galaxy Z Fold4 oder ein Gerät der Galaxy Tab S8 Serie kaufen zwölf Monate Sportworld und Magenta TV inklusive Netflix dazu.[3]

Die Sportworld App auf den ausgezeichneten Smart TVs von Samsung bietet einfachen Zugriff auf die wichtigsten Fußball-Spiele und ist auch mobil auf Samsung Smartphones ein perfekter Begleiter mit Hintergrundinformationen und Statistiken live zum Spielgeschehen in einem zusätzlichen Daten-Stream. Und wer Lust auf Interaktion hat, kann bequem vom Sofa aus gegen die Community antreten. In einem exklusiven Tippspiel[4] können Nutzer*innen über ihre Samsung Geräte jeweils auf das richtige Endergebnis tippen. Zu gewinnen gibt es attraktive Geräte und Gutscheine von Samsung im Wert von bis zu 40.000 €!

Alle Informationen zur Aktion „Alle Spiele, alle Tore“ gibt es unter: samsung.de/fussballdeals

[1] Verfügbarkeit und Umfang der einzelnen Dienste abhängig vom Aktionsgerät. Einige Dienste nur für Neukunden des jeweiligen TV-Dienst-Anbieters. Ausführliche Teilnahmebedingungen und Aktionsmodelle mit länderspezifischem Modell-Code unter samsung.de/madeforgermany.

[2] MagentaTV (Umfang und Verfügbarkeit abhängig vom Aktionsgerät): gilt nur für MagentaTV-Neukunden (ohne bestehenden Telekom-Log-in). Zur Einlösung ist eine Registrierung bei MagentaTV unter telekom.de/samsung-collection bis zum 15.01.2023 nötig. Wird der Dienst von MagentaTV bis zum Ende des kostenlosen Nutzungszeitraums nicht gekündigt, verlängert er sich kostenpflichtig, abhängig vom Aktionsgerät, entweder um weitere 12 Monate (20,00 €/Monat für MagentaTV Netflix) oder um einen weiteren Monat (10,00€/Monat für MagentaTV Flex + weitere 12,99€/Monat für Netflix Standard by Telekom). Das Abonnement ist innerhalb der Gutscheindauer jederzeit kündbar. Weitere Informationen unter samsung.de/madeforgermany.

[3] Die Gutscheincodes für die Aktions-Galaxy Geräte und nähere Informationen zu der Aktion unter samsung.de/fussballdeals

[4] Teilnahmezeitraum 20.11.2022 -18.12.2022. Auf Samsung Galaxy Smartphones kostenlos verfügbar. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Für die Teilnahme ist eine einmalige Registrierung in der Sportworld App sowie die Akzeptanz der Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen erforderlich. Die Vergabe der Preise erfolgt an die Teilnehmenden, die beim Tippspiel auf die Spielergebnisse sowie den Spieler des Spieltags am genauesten getippt haben. Nähere Informationen zur Teilnahme unter samsung.de/fussballdeals.