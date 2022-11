Samsung #BlackWeeks: Willkommen in Cyberpunk-City

Für die diesjährigen Black Weeks hat sich Samsung ein Online-Shopping-Erlebnis der besonderen Art einfallen lassen und die Pforten zur Samsung Cyberpunk-City, einer gigantischen virtuellen Stadt der Zukunft voller attraktiver Black-Weeks-Deals geöffnet.

Bis zum 28. November um Mitternacht gibt es zahlreiche Technik-Highlights aus den Bereichen TV/AV, Mobile, Haushaltsgeräte, Storage und Display zu entdecken – und mit ein wenig „Glück im Spiel” noch mehr zu sparen.

Unter dem Motto „Deal with it!” läutet Samsung die diesjährigen Black Weeks ein. Dabei bietet Samsung dieses Jahr eine ganze Stadt voller Deals, Bundles und satter Rabatte.1 In der Samsung Cyberpunk-City warten 14 Tage lang zahlreiche Technik-Highlights aus allen Produktkategorien darauf, entdeckt zu werden. Und damit es auf der Shopping-Tour in der virtuellen Stadt im stylishen Arcade-Game-Look nicht langweilig wird, hat Samsung einige coole Samsung-Games entwickelt. So kann jeder mit etwas Glück und Geschick an einer Verlosung teilnehmen, attraktive Gutschein-Codes freispielen oder Samsung Rewards-Punkte sichern.

„Build your own Bundle”:2 Zwei Aktionsprodukte kaufen, nur eins bezahlen

Wer jetzt clever shoppt, bringt die Augen seiner Lieben bei der Bescherung zum Leuchten. Mit der Sonderaktion „Build your own Bundle” können zwei Aktionsprodukte ausgewählt, aber es muss nur für eines bezahlt werden. Wer sich im Bereich Mobile für das neue faltbare Galaxy Z Fold4 entscheidet, der erhält beispielsweise das Galaxy Tab S6 Lite mit 64 GB Speicherplatz oder einen 50 Zoll Samsung Crystal UHD 4K TV gratis dazu. Selbes Prinzip gilt auch für die Aktionsprodukte aus den Bereichen TV/AV, Display und Hausgeräte. Die Aktion läuft bis zum 24. November um 18:59 Uhr im Samsung Online Shop. Weitere Informationen zu den verfügbaren Bundles: www.samsung.com/de/offer/black-friday/2022/dein-bundle/

Bundle-Highlights für das Smart Home

Wer sein Wohnzimmer in einen Kinosaal verwandeln will, der braucht nicht nur einen guten TV, sondern auch den passenden Sound. Mit den Home Cinema Bundles von Samsung kann der Weihnachtsfilm-Marathon kommen, denn beim Kauf eines Neo QLED 8K QN900B3 ist die Soundbar Q995B direkt mit im Paket. Aber auch bei den Hausgeräten warten attraktive Bundles wie mit der WW9800T QuickDrive ECO Waschmaschine4 und den DV8000T Wärmepumpentrockner von Samsung.

Neben den Bundles bietet Samsung den Kunden Shopping-Höhepunkte mit Sonderpreisen z. B. für das Galaxy S21 FE ab 399 Euro. Weitere spektakuläre Angebote kündigt Samsung zum Black Friday sowie Cyber Monday an.

Wer smart shoppen möchte, der sollte täglich einen Blick in den Samsung Online Shop werfen. Alle Angebote sind zeitlich begrenzt und gelten nur solange der Vorrat reicht.

Nicht vergessen: Wer bis zum 31. Dezember 2022 sein neues Samsung Galaxy Flip4, Galaxy Fold4 oder Galaxy Tab S8 registriert, erhält 12 Monate Disney+ Streaming gratis.

www.samsung.de