Panasonic Cashback Plus-Aktion mit Chance auf 100% Rückerstattung

Beim Kauf eines Panasonic TVs oder Soundbar-Systems erhalten Kundinnen und Kunden bis zu 500 Euro Direkt-Cashback.

Panasonic läutet das Weihnachtsgeschäft 2022 mit einer ganz besonderen Cashback-Aktion ein, um seine teilnehmenden Handelspartner in dem für sie so wichtigen Jahresendgeschäft wirkungsvoll zu unterstützen. Im Mittelpunkt der verkaufsfördernden Aktion steht ein Direkt-Cashback für 29 der aktuellen Panasonic OLED-TV-Modelle, 25 LCD-TV-Modelle und drei Soundbars. Kundinnen und Kunden in Deutschland und Österreich erhalten beim Kauf eines der Geräte im Aktionszeitraum 1. Oktober 2022 bis 8. Dezember 2023 bis zu 500 Euro zurück. Die Auszahlung des Rückerstattungsbetrages erfolgt im stationären Fachhandelsgeschäft bequem unmittelbar beim Kaufprozess an der Kasse oder beim Kauf über den Online-Shop eines teilnehmenden Händlers im Warenkorb.

Zusätzlich zahlt Panasonic beim Kauf eines Fernsehers für jede 100. Registrierung den kompletten Restbetrag zurück. Die Cashback-Aktion ist eine gute Gelegenheit, die hochwertigen Panasonic Produkte zu einem noch attraktiveren Preis zu erwerben. Panasonic bewirbt die Aktion intensiv und stellt teilnehmenden Händlern umfangreiches PoS-Material für den stationären und digitalen Einsatz zur Verfügung.

Als einer der führenden Hersteller von Unterhaltungselektronik weltweit steht Panasonic gerade im TV-Bereich für innovative und qualitativ hochwertige Produkte. Das hervorragende Preis-

/Leistungsverhältnis wird durch die für Endkonsumenten besonders komfortable Direkt-Cashback-Aktion für mehr als drei Monate noch attraktiver. Interessierte finden die kompletten Teilnahmebedingungen, eine Liste der TV- und Soundbar-Modelle sowie der teilnehmenden Händler unter www.panasonic.de/CASHBACKPLUS. Auf der Website ist auch die Registrierung für die zusätzliche Chance auf 100% Cashback.

Stimulierung des Geschäfts zum Jahresendgeschäft

Mittels einer umfassenden Bewerbung der TV-Aktionswochen wird Panasonic für einen starken Pull-Effekt im Fachhandel sorgen. Dazu zählen Above- und Below-the-Line-Werbemaßnahmen sowie Social-Media- und PR-Aktivitäten, die zur Saison hin das Geschäft nochmals massiv stimulieren sollen, um so den Verkauf der vom Handel disponierten Ware merklich zu fördern. Für den stationären Einsatz stellt Panasonic seinen Fachhandelspartnern Aufsteller, Kartonsticker, Fensterkleber sowie Preisschildstecker und für den digitalen Einsatz Keyvisuals und Poster- sowie Social-Media-Vorlagen zur Verfügung.