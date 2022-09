Samsung Cashback plus Galaxy Smartphone

Die Samsung GamingDea!s und SuperHe!den-Aktionen können miteinander kombiniert werden.

Die nächste Stufe der erfolgreichen SuperHe!den-Aktion: Die Cashback-Aktion bekommt nun Verstärkung durch die Kombination mit den GamingDea!s. bis 25. September 2022 gibt es nicht nur einen Cashback von bis zu 200 Euro auf ausgewählte Geräte, sondern zusätzlich ein Smartphone als Zugabe. Nach der Registrierung auf samsung.de/superhelden und samsung.de/tvdeals wird der entsprechende Anteil des Kaufpreises als Cashback erstattet und das Galaxy Smartphone postalisch zugesendet.

Die Auswahl an Aktionsgeräten ist vielfältig: Neo QLED in 4K- oder 8K-Auflösung, ein OLED TV oder den Lifestyle-Projektor The Freestyle.

Sparen im Fachhandel

Die SuperHe!den Aktion in Kombination mit den GamingDea!s läuft bis zum 25. September 2022. In diesem Zeitraum können Kunden teilnahmeberechtigte Wunschgeräte wie gewohnt bei teilnehmenden Händlern erwerben. Zunächst wird der volle Endpreis bezahlt. Für den Erhalt der Cashback-Prämie ist dann die Registrierung bis spätestens 9. Oktober 2022 (Ausschlussfrist) unter samsung.de/SuperHe!den (SuperHe!den) und samsug.de/tvdeals (GamingDea!s) erforderlich. Zur Anmeldung des/der Aktionsgeräts/e hinterlegen Kundinnen und Kunden Name, Adresse, Kontoverbindung, E-Mail-Adresse sowie die Seriennummer und den Modell-Code des/der erworbenen Geräts/e. Nach dem Erwerb im stationären Handel bzw. bei Online-Bestellung müssen zusätzlich der Kassenbeleg, die Bestellbestätigung und die Rechnung hochgeladen werden. Das Galaxy Smartphone wird im Anschluss zugesandt.