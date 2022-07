IFA 2022: Fachbesucher-Services

Vom 2. bis 6 September informieren sich Händler und Verkäufer auf der IFA 2022 über die neusten Produkte. Für Fachbesucher bietet die IFA ausgewählte Services.

Das IFA Fachbesucherzentrum wird in diesem Jahr in der Halle 1.2 zu finden sein und ist über den Eingang Messe Süd gut erreichbar. Dieser Business- und Servicebereich haben IFA-Fachbesucher exklusiv die Möglichkeit, sich in ruhiger Atmosphäre und abseits des Messegeschehens auszutauschen. Auch der Internationale Fachpresse-Stand der IFA ist dort verortet. Wichtige nationale und internationale Printmedien stehen kostenfrei zur Verfügung.

Der Internationale Fachbesucher Empfang startet täglich zwei Stunden vor dem offiziellen Messebeginn und lädt unter anderem in der Zeit von 8 bis 10 Uhr zum kostenlosen Businessfrühstück. Dank des Shuttle-Services innerhalb des Messegeländes gelangen Inhaber eines Fachbesuchertickets rechtzeitig zum nächsten Termin.

Ein weiterer Pluspunkt des Fachbesuchertickets ist die kostenfreie Teilnahme an der diesjährigen IFA+ Summit Konferenz, dem Think-Tank der IFA 2022. Unter dem bewährten Motto „THE NEXT LEVEL OF THINKING“ gibt der IFA+ Summit 2022 am Montag, dem 5. September, einen differenzierten Einblick über Chancen und Risiken der Deglobalisierung vor dem Hintergrund von Klimakrise, Pandemie und Ukraine-Krieg sowie den damit verbundenen Rohstoff- und Lieferengpässen.

Wie gewohnt ist auch die Teilnahme an exklusiven Fachbesucherführungen zu brandaktuellen Themen der Branche im Ticket inkludiert. Die zweistündigen Führungen werden parallel in deutscher und englischer Sprache angeboten. Im Rahmen der IFA 2022 werden unter anderem Fachbesucherführungen zu folgenden Themen angeboten:

• TV

• Smart Household Appliances

• Fitness & Digital Health

• Mobile Devices

• Smart Home

• Digital Audio, Wireless Speaker, Headphones

• Global Markets International Sourcing Tour

Fachbesuchern wird empfohlen, ihre Tickets für die IFA in Berlin frühzeitig online zu kaufen. Es gibt keinen Kartenverkauf vor Ort und keine Registrierungsschalter an den Eingängen.

