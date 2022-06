800 Gäste bei der Magenta Partner Experience in Köln

Telekom Magenta View und aktives Bestandskundenmanagement live

Bei der Magenta Partner Experience trafen sich erstmalig über 800 Gäste der Telekom wieder vor Ort. Im Mittelpunkt der Gespräche in der Kölner MotorWorld stehen dabei die Zukunft des Handels und das neue Tarifangebot für Mobilfunk-Kundinnen und Kunden – MagentaMobil. Es bringt mehr Datenvolumen und Preisvorteile durch ein attraktives Zusatzkarten-Angebot. Es gilt der Grundsatz: Je mehr SIM-Karten zum Hauptvertrag gebucht werden, umso günstiger wird es durchschnittlich pro Person. Die neuen MagentaMobil-Tarife starten am 1. Juli und bieten dem stationären Handel große Chancen: „Es ist schlanker, bietet viele Möglichkeiten für Cross- und Upselling. Damit kann der Handel seine Fähigkeit ausspielen, dass er Haushalte ganzheitlich berät und seine Kunden kennt“, sagt Georg Schmitz-Axe , Leiter Telekom Partner, bei der Telekom Deutschland. Auch für das neue Portfolio wird das neue Trainingskonzept „Perfect Pitch“ genutzt. Es wurde Anfang des Jahres eingeführt. Mittlerweile wurden damit mehr als 600 Geschäftsführern und Verkäufer geschult. Dabei stehen die Kundenanalyse und Kundenbedürfnisse im Fokus, um bestmöglich auf den Kunden einzugehen. Ab Herbst wird die Telekom weitere Trainings zur Vertiefung anbieten.

Magenta View macht Kunden glücklich

Mit Magenta View erlaubt die Telekom ihren Exklusivpartner jetzt den Blick auf Stammdaten der Kunden: Partner haben die Möglichkeit die Kundenhistorie zu sehen und bekommen z.B. den aktuellen Status von Störungen bei einem Kundenanschluss angezeigt oder auch offene Rechnungsbeträge sowie die Endgeräte, die der Kunde nutzt. „Die große Transparenz sorgt für ein sehr positives Kundenerlebnis und senkt die Zahl der Anrufe bei der Händlerhotline. Wir haben damit mehr Kompetenz mit besserer Beratung zugunsten eines besseren Kundenerlebnisses“, sagt Schmitz-Axe. Derzeit nutzen rund 500 Anwender Magenta View und unser Ziel ist es, diese Zahl sukzessive zu steigern. „Vor allem die große Transparenz über alle Stammdaten und die Informationen zu Rechnungen und aktuellen Zahlungen vereinfachen die tägliche Arbeit mit den Kunden“, sagt Falk Thorwarth , Vorsitzender des Händlerbeirats. Zurzeit werde außerdem zwischen Telekom und Händlerbeirat über eine Ausweitung des Informationsumfang von Magenta View beraten. Infos zu Heimnetzberatung, zu Produktwechseln, zu Mobilfunk-Neuverträgen und zur Mobilfunk-Vertragsverlängerung sollen dann ebenfalls enthalten sein.

Aktives Bestandskundenmanagement: Chance für stationären Handel

Die Telekom hat Anfang Juni 2022 das aktive Bestandskundenmanagement für die Exklusivpartner eingeführt. Zum ersten Mal werden damit Telekom-Kundendaten an die Partner weitergegeben werden. „Damit sollen sie die Möglichkeit bekommen, aktiv für Frequenz in ihren Shops zu sorgen. Ziel ist es, Kunden anzurufen und dann für die Vermarktung in den Shop einzuladen“, sagt Schmitz-Axe. Das aktive Bestandskundenmanagement startete jetzt mit 50 Exklusivpartnern und soll in der finalen Ausbaustufe 300 Exklusivpartner umfassen. Gerade für das neue Mobilfunkportfolio bietet das Chancen für die Zuführung: „Ich empfehle meinen Händlerkollegen, die Kunden davon zu überzeugen, sich von uns kontaktieren zu lassen, um am Bestandskundenmanagement der Deutschen Telekom zu partizipieren“, sagt Stefan Tremmel , langjähriger Exklusivpartner der Telekom.