Frühlings-Cashback-Aktion von Samsung

Der Frühling ist in vollem Gange und es wird Zeit für etwas Neues: Samsung startet heute die FrühlingsDeals Cashback Aktion.

Kunden können sich beim Kauf eines Aktions-TVs oder einer Aktions-Soundbar bis zu 1.200 Euro – beim Kauf beider Geräte gemeinsam sogar bis zu 2.400 Euro1 – zurückerstatten lassen. Wer sich zwischen dem 4. und 31. Mai für eines der Aktionsgeräte entscheidet, erhält einen Teil des Kaufpreises zurück

Alle, die im Frühling ihrem TV-Erlebnis in den eigenen vier Wänden neues Leben einhauchen wollen, haben gleich doppelt Grund zur Freude: Vom 4. bis zum 31. Mai verspricht Samsung beim Kauf ausgewählter Smart TVs und Soundbars attraktive Cashback-Prämien. Wer eines der Aktionsprodukte aus dem TV- und Audio-Bereich erwirbt, kann sich einen Teil des Kaufpreises nach Registrierung auf samsung.de/tvdeals zurückerstatten lassen. Sofern Aktions-TV und Aktions-Soundbar gemeinsam gekauft werden, verdoppelt sich der jeweils höhere Einzel- Cashback des Aktions TVs. Unter den Aktionsprodukten befindet sich beispielsweise The Sero, der auch im Hochformat TV-Genuss bietet. Design-Interessierte können mit The Frame auf ihre Kosten kommen.

Bei der großen Auswahl an Aktionsgeräten bleibt fast kein Wunsch offen. Heimkino-Liebhaber dürfen sich beispielsweise auf die ausgezeichnete Bildqualität des Neo QLED 4K freuen. Mit von der Partie sind zum Beispiel der QN95B3 in 80 Zoll4 oder auch der QN93B5 in 55 Zoll6. Gemeinsam mit einer Q-Soundbar sorgt dieses Aktionsprodukt für ein immersives Entertainment mit sehr guter Sound-Qualität. Wird das Aktions-TV-Gerät zusammen mit einer Aktions-Soundbar gekauft, kann sogar doppelt profitiert werden. Der Cashback erfolgt nach Registrierung der Aktionsprodukte auf samsung.de/tvdeals.

Unter den Aktionsprodukten der Mai-Aktion ist auch The Terrace7 , der den Kunden das TV-Erlebnis auch unter freiem Himmel ermöglicht und das geschützt vor Regen, Schnee, Wind und Staub nach IP558.

Aktion gilt im Fachhandel und Online

Die FrühlingsDeals Aktion von Samsung läuft vom 4. bis 31. Mai 2022. In diesem Zeitraum können Kunden ihre Wunschgeräte wie gewohnt bei teilnehmenden Händlern erwerben oder im Samsung Online-Shop unter samsung.com/de bestellen. Zunächst wird der volle Endpreis bezahlt. Für den Erhalt der Cashback-Prämie ist dann die Registrierung bis spätestens 14. Juni 2022 (Ausschlussfrist) unter samsung.de/tvdeals erforderlich. Zur Anmeldung des/der Aktionsgeräts/e hinterlegen Kundinnen und Kunden Name, Adresse, Kontoverbindung, E-Mail-Adresse sowie die Seriennummer und den Modell-Code des/der erworbenen Geräts/e. Nach dem Erwerb im stationären Handel bzw. bei Online-Bestellung müssen zusätzlich der Kassenbeleg, die Bestellbestätigung und die Rechnung hochgeladen werden.

