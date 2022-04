Samsung April-Cashback mit den SuperHelden

Heldenhaft sparen mit der neuen Cashback-Aktion von Samsung und bis zu 1.000 Euro zurückholen.

Am 13. April startete Samsung die SuperHe!den Cashback Aktion. Kunden können beim Kauf eines Aktions-TVs oder des Aktions-Projektors The Freestyle bis zu 1.000 Euro zurückerstattet bekommen. Wer sich zwischen dem 13. April und dem 12. Juni 2022 für ein Neo QLED 8K bzw. 4K, QLED 4K-TV oder einen The Freestyle entscheidet, erhält je nach Aktionsmodell einen Teil des Kaufpreises zurück.

Heimkinofans haben guten Grund zur Freude: Die SuperHe!den Aktion von Samsung lässt TV- und Filmliebhaber-Herzen hochschlagen . Ab dem 13. April können Käufer ein beeindruckendes TV-Erlebnis dank ausgewählter Neo QLED 8K, 4K oder QLED 4K Aktions-TVs mit zusätzlichem Cashback genießen. Nach der Registrierung auf samsung.de/superhelden wird der entsprechende Teil des Kaufpreises erstattet.

Zur Auswahl stehen über 20 unterschiedliche TV-Modelle aus dem Neo QLED und QLED Bereich, unterschiedliche Größen inklusive: So sind zum Beispiel der QN700B in 55 Zoll oder auch der QN900B in 85 Zoll mit von der Partie. Die Kunden dürfen sich auf atemberaubende Details in bis zu nativer 8K-Auflösung freuen. Hervorragender Kontrast und Helligkeit wird dank der Mini LEDs, die 40-mal kleiner sind als Standard-LEDs ermöglicht und führen zu einem ganz besonderen Heimkino-Erlebnis.

Unter den SuperHe!den ist auch The Freestyle von Samsung. Der neue vielseitige und mobile Smart-Projektor ist ideal für all diejenigen, die Wert auf Spontaneität und Flexibilität legen.

Sparen im Onlineshop oder Fachhandel

Die SuperHe!den Aktion von Samsung läuft vom 13. April bis zum 12. Juni 2022. In diesem Zeitraum können Kunden ihre Wunschgeräte wie gewohnt bei teilnehmenden Händlern erwerben oder im Samsung Online-Shop unter samsung.com/de bestellen. Zunächst wird der volle Endpreis bezahlt. Für den Erhalt der Cashback-Prämie ist dann die Registrierung bis spätestens 30. Juni 2022 (Ausschlussfrist) unter samsung.de/superhelden erforderlich. Zur Anmeldung des/der Aktionsgeräts/e hinterlegen Kundinnen und Kunden Name, Adresse, Kontoverbindung, E-Mail-Adresse sowie die Seriennummer und den Modell-Code des/der erworbenen Geräts/e. Nach dem Erwerb im stationären Handel bzw. bei Online-Bestellung müssen zusätzlich der Kassenbeleg, die Bestellbestätigung und die Rechnung hochgeladen werden.