Samsung SuperDeals: Im März gibt es wieder Cashback

Kunden können beim Kauf eines Samsung Aktions-TVs und einer Aktionssoundbar bis zu 2.000 Euro zurückbekommen.

Für alle, die ihr heimisches TV-Erlebnis optimieren wollen, gibt es doppelten Grund zur Freude: Vom 09. bis zum 31. März bietet Samsung beim Kauf ausgewählter Smart TVs und Soundbars attraktive Cashback-Prämien. Wer sich für eins der TV-Aktions-Produkte entscheidet, dem wird nach Registrierung auf samsung.de/superdeals ein Teil des Kaufpreises erstattet. Wer sich hingegen für eine Kombination aus Aktions-TV und Aktions-Soundbar entscheidet, der verdoppelt den Cashback. Unter den Aktionsprodukten befindet sich beispielsweise The Frame . Gemeinsam mit der Q-Soundbar sorgt der Neo QLED TV als Aktionsprodukt für ein angenehmes Heimkino-Erlebnis mit sehr guter Sound-Qualität. Auch bei den 8K Neo QLED-Aktionsgeräten gibt es beispielsweise mit dem 85″ Neo QLED 8K QN900A tolle Kombi-Deals für hochauflösende Film- oder Gaming-Nächte.

Die Auswahl der Aktionsprodukte lässt keinen Wunsch offen. Die Neo QLED 4K und 8K TVs bieten ausgezeichnete Bildqualität für Kino-Liebhaber. Wer auf raumfüllenden Klang nicht verzichten will, kann den Kauf mit einer Premium Soundbar der Q-Serie ergänzen und doppelt Geld sparen. Der Kaufpreis wird ganz einfach nach Registrierung der Aktionsprodukte auf samsung.de/superdeals erstattet.

Auch auf Lifestyle TVs von Samsung dürfen sich Kunden freuen: The Frame und The Terrace gehören zu den Aktionsprodukten. The Frame passt mit seinem modernen Design in jedes Interieur, und dank seiner blendfreien Technologie können Kunden ein realitätsnahes Kunsterlebnis genießen. Der staub- und spritzwassergeschützte The Terrace hingegen ermöglicht ein optimales Outdoor-TV-Erlebnis unter freiem Himmel. Werden die Lifestyle-TVs mit einer Aktions-Soundbar zusammengekauft, können sich Verbraucher auf doppelten Cashback freuen.

Einfach Geld zurück, ob im Fachhandel oder online

Kunden können im Aktionszeitraum vom 09. bis zum 31. März von der SuperDeals Aktion sowohl im Samsung Onlineshop unter samsung.com/de als auch bei teilnehmenden Händlern profitieren. Der Cashback wird nach dem Kauf bei einem teilnehmenden Händler durch eine Registrierung des Aktionsgerätes bis spätestens 15.04.2022 unter samsung.de/superdeals überwiesen. Die Geräte müssen nicht gleichzeitig beim gleichen Händler erworben werden, sondern lediglich innerhalb des Aktionszeitraums bei teilnehmenden Händlern. Zur Anmeldung des/der Aktionsgeräts/e hinterlegen Kundinnen und Kunden Name, Adresse, Kontoverbindung, E-Mail-Adresse sowie die Seriennummer und den Modell-Code des/der erworbenen Geräts/e. Nach dem Erwerb im stationären Handel bzw. bei Online-Bestellung müssen zusätzlich der Kassenbeleg, die Bestellbestätigung und die Rechnung hochgeladen werden.