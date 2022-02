Vestel integriert TikTok auf Smart-TVs

Vestel kündigt die Integration der Kurzvideo-Plattform TikTok auf einer Vielzahl seiner aktuellen Smart-TVs an.

Dazu gehören Modelle von mehr als 20 namhaften TV-Marken wie Toshiba TV oder Telefunken, ebenso wie Eigen- und OEM-Marken. Die TikTok-App wurde speziell für das Fernsehen entwickelt und ist bereits auf allen Vestel Android-Smart-TVs in Großbritannien, Deutschland und Frankreich verfügbar. Die Einführung von TikTok für Linux-basierten Vestel Smart-TVs startete am 20. Januar 2022. Ab Anfang Februar wird die App auf den 2021er UHD-TV-Modellen verfügbar sein, Ende März folgen die 2020er UHD-TVs.

Die Vestel Smart-TVs unterstützen die Anzeige von hochauflösenden TikTok-Inhalten und bringen mehr Details, Lebendigkeit und Farben auf den Bildschirm – für ein ideales Fernseherlebnis zu Hause. Mit TV-Funktionen wie 4K Upscaler und Micro Dimming kann die Bildqualität aller TikTok-Inhalte, einschließlich Videos in Standardauflösung, weiter optimiert und aufgehellt werden. So wird jedes Video zum Highlight. Auch die Audioqualität überzeugt: Dank der Dolby-Audio-Funktion des Fernsehers klingen angesagte TikTok-Clips, die oftmals von Charthits inspiriert werden, klar und lebensecht.

Einfacher Zugang zu TikTok

Die TV-App macht es jedem leicht, TikTok zu genießen und zu erleben, auch wenn man noch kein Konto hat. Alle, die bereits bei TikTok angemeldet sind, können sich in ihre Konten einloggen und auf eine personalisierte Videoauswahl zugreifen. Für ein interaktiveres TikTok-Erlebnis lassen sich Videos direkt per Fernbedienung „liken“. Alle, die kein TikTok-Konto haben, haben trotzdem die Möglichkeit einzuschalten. Über den „Entdecken“-Feed erhalten sie eine breite Auswahl an familienfreundlichen Trendclips sowie neue Videos, die auf der Plattform immer beliebter werden.

„Mit der Aufnahme von TikTok in unser Smart-TV-Sortiment verbessern wir erneut das Entertainment-Angebot. Nutzer können genau wie beim Streamen ihrer Lieblings-TV-Serie jetzt auch TikTok-Inhalte bequem vom Sofa aus genießen – in bestmöglicher audiovisueller Qualität“, freut sich Vestel Germany Geschäftsführer Özcan Karadogan.

Vestel Smart-TVs machen den Zugriff auf TikTok einfach: Die App ist künftig auf allen Linux-basierten Smart-TVs vorinstalliert. Bei den aktuellen 2021er TV-Modellen genügt ein Neustart, damit die App auf der Smart-Plattform erscheint. Nutzer der Vestel Android TV-Geräte können die App über den Google Play Store herunterladen.

www.vestel-germany.de