Business-Monitore von AOC mit Nachhaltigkeitszertifizierung

Display-Spezialist AOC gehört zu den ersten Herstellern der Branche, die das seit dem 1. Dezember 2021 verliehene Nachhaltigkeitssiegel TCO Certified, generation 9 erhalten haben.

Mit 34 zertifizierten Business-Monitoren für die unterschiedlichsten Anforderungen verfügt AOC über das drittgrößte Portfolio an Modellen auf dem Markt (Stand: Februar 2022), die mit dieser Auszeichnung versehen sind. Die entsprechenden Bildschirme haben eine Diagonale von 55,88 bis 86,36 cm (22 bis 34 Zoll) und bieten Auflösungen von Full HD bis 4K.

Das Siegel TCO Certified, generation 9 wird nach strengen Vergabekriterien verliehen. Dazu gehören zum Beispiel eine nachweislich sozialverträgliche Fertigung, eine transparente Lieferkette, ein Anti-Korruptionsmanagement, eine verantwortungsvolle Beschaffung von Mineralien und der sorgfältige Umgang mit verarbeiteten Chemikalien.

Nachhaltigkeit ist heutzutage eine der wichtigsten Herausforderungen, der sich alle Wirtschaftsbereiche, einschließlich des IT-Sektors, stellen müssen. Der Weg zu echter Nachhaltigkeit ist ein kontinuierlicher Optimierungsprozess, der viele Aspekte umfasst, wie zum Beispiel: eine sozial und ökologisch verantwortungsvolle Fertigung, die Integration von Kreislaufwirtschaftsmodellen, die Verlängerung der Lebensdauer von IT-Produkten und die Reduzierung von Elektroschrott.

AOC stellte im Jahr 2021 sein Engagement für einen nachhaltigen Planeten auf verschiedene Weise unter Beweis. So wurden die Amsterdamer Büros von AOC nach der Europäischen Energieeffizienz-Richtlinie (EED) auditiert und nach ISO 50001 zertifiziert. ISO 50001 zielt darauf ab, Energieflüsse zu erfassen und Einsparpotenziale zu ermitteln. AOC bestand auch das externe ISO 14001 Audit, das die Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem festlegt. Das Unternehmen definierte ressourceneffizientere Produktdesigns und verwendete weniger Styropor, Plastik und Tinte. Auch die soziale Verantwortung steht bei AOC im Fokus. So werden beispielsweise Wohltätigkeitsorganisationen wie „SpecialEffect“ im Vereinigten Königreich unterstützt, die sich dem Thema „Gaming“ widmen. Zudem wurde kürzlich zusammen mit TPV eine Menschenrechtspolitik für das gesamte Unternehmen veröffentlicht.

Das aktuelle B2B-Sortiment von AOC richtet sich an ein breites Spektrum professioneller Anwender: vom tragbaren 39,62 cm (15,6 Zoll) Touchscreen bis hin zu ultrabreiten 86,36 cm (34 Zoll) Displays, von Full-HD- bis 4K-Auflösung, von einfachen Monitoren bis hin zu hochentwickelten Modellen mit integrierten USB-C-Dockingoptionen für produktiveres Arbeiten. Für nachhaltige Unternehmen, die ihren CO2-Fußabdruck reduzieren wollen, sind Büromonitore von AOC mit dem Siegel TCO Certified, generation 9 eine sehr gute Option.

„Wir möchten TCO Development für die Einführung dieser neuen TCO-Zertifizierung danken. generation 9 spornt Hersteller wie uns weiter an, noch umweltfreundlichere Produkte auf den Markt zu bringen. Gemeinsam mit TCO Development werden wir Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft auf die nächste Stufe heben“, sagt Kevin Yang, Technical Product and Compliance Manager Europe, CIS & Russia, AOC und MMD.

TCO Certified wurde 1992 gegründet und ist eine von der IT-Industrie und den Verbrauchern unabhängige, globale Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte (gemäß ISO 14024), die von TCO Development entwickelt wurde.

Wenn Konsumenten Produkte mit dem Siegel TCO Certified, generation 9 erwerben, können sie sicher sein, dass ihr Gerät alle strengen Kriterien erfüllt, die die soziale und ökologische Verantwortung während des gesamten Produktlebenszyklus fördern. Mit generation 9 wurden die Kriterien für die Korruptionsbekämpfung und die Beschaffung von Rohstoffen verbessert, Wege zur Entwicklung sicherer Alternativen zu Gefahrstoffen gefördert und ehrgeizigere Kriterien für die Kreislaufwirtschaft eingeführt. Außerdem wurden neue Leistungsindikatoren für Nachhaltigkeit (SPI) hinzugefügt, die den Käufern helfen sollen, fundierte Entscheidungen über die Nachhaltigkeit von Produkten zu treffen.

Die vollständige Liste der Mandate und Anforderungen, die erfüllt werden müssen, sowie weitere Definitionen und Erläuterungen finden sich in der Dokumentation TCO Certified, generation 9.

In so herausfordernden und turbulenten Zeiten wie diesen ist AOC stolz auf seine Leistung. Durch seine große Anzahl nachhaltiger Produkte leistet das Unternehmen einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft. Gleichzeitig ermöglicht es den Verbrauchern, eine bessere und grünere Wahl zu treffen.

