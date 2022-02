D-Link bringt den DMS-106XT Switch auf den Markt

D-Link erweitert sein Switch-Portfolio um den DMS-106XT. Das Unmanaged Multi-Gigabit-Modell bietet fünf integrierte 2,5-Gigabit und einen 10 Gigabit Ethernet Uplink-Port.

An den 2,5-Gigabit-Ports können zum Beispiel Wi-Fi 6 Router und Access Points angeschlossen werden, damit einem schnellen Wi-Fi 6 Erlebnis nichts mehr im Wege steht. Für noch mehr Performance bei besonders datenintensiven Anwendungen lässt sich im DMS-106XT Switch der Turbo-Modus aktivieren, damit gehören Netzwerkengpässe der Vergangenheit an. KMU sowie anspruchsvolle Privatanwender können beim Auf- oder Umbau ihres Netzwerks auf eine kosteneffiziente Lösung zurückgreifen, die auch optisch überzeugt. Das moderne, mehrfach prämierte Design mit LED-Beleuchtung macht auf dem Schreibtisch und im Gaming-Set-up gleichermaßen eine gute Figur.

Einfaches Netzwerk-Upgrade

Mit dem DMS-106XT bringt der führende Hersteller IP-basierter Netzwerklösungen für KMU und private Endkunden einen Switch auf den Markt, der sich sowohl für neue als auch für den Ausbau bestehender Netzwerke anbietet. Der 10 Gigabit Ethernet Uplink-Port sorgt für eine zuverlässige Netzwerkverbindung zu Servern oder NAS-Geräten sowie für einen maximalen Datendurchsatz. Anwender im Büro oder zuhause profitieren so von unterbrechungsfreien Online-Erlebnissen. Alle Multi-Gigabit-Ports sind mit Geräten in einem bestehenden Netzwerk abwärtskompatibel. So kann der DMS-106XT überall dort eingesetzt werden, wo zusätzliche Bandbreite benötigt wird, ohne dass kostspielige und zeitaufwändige neue Verkabelungen oder der Austausch von Geräten anfallen. Ein weiterer Pluspunkt: Plug and Play. Der Switch ist direkt nach dem Auspacken einsatzbereit und benötigt keine zeitintensive Konfiguration.

Mehr Power auf Knopfdruck

Der DMS-106XT Multi-Gigabit-Switch überträgt Daten mit sehr hoher Geschwindigkeit. Wenn es noch mehr Power sein darf, kommt der integrierte Turbo-Modus zum Einsatz. Dieser senkt die Latenzzeit für zeitkritische Anwendungen unmittelbar und priorisiert kritische Geräte sofort. Nutzer können den Turbo-Modus ganz einfach per Button auf der Rückseite des Geräts aktivieren, sobald sie mehr Leistung benötigen. Das Modell ist damit prädestiniert für den Gaming- und Streaming-Einsatz mit besonders datenhungrigen Geräten. Dazu zählen beispielsweise die aktuelle Generation von Spielekonsolen oder moderne 4K/8K Fernseher, die gestochen scharfe Bilder ins Wohnzimmer zaubern. Auch im Büro-Alltag ist immer mehr Leistung gefragt: Parallele Videokonferenzen, virtuelle Veranstaltungen oder der Transfer großer Dateien lassen den Datendurchsatz ordentlich ansteigen.

Integrierte LED-Beleuchtung

Der DMS-106XT wurde 2021 mit dem Red Dot Award sowie mit dem Good Design Award gleich zweimal ausgezeichnet. Ausschlaggebend für die Auszeichnungen waren das zeitlose, energieeffiziente Design mit stylischer LED-Beleuchtung. Der Switch fügt sich nicht nur ideal ins Büro oder Home Office ein, sondern setzt auch in Gaming- und Videostreaming-Umgebungen Akzente. Zudem wird die aktuelle Geschwindigkeit der einzelnen Ports per LED angezeigt. Für eine komfortable Handhabung ohne lästige Fingerabdrücke auf der Oberfläche sorgt die spezielle Aluminiumlegierung in elegantem Grau. Besonders praktisch im Büro wie auch privat: Das lüfterlose Design ermöglicht einen angenehmen, geräuscharmen Betrieb.

Verfügbarkeit und Preise

Der DMS-106XT ist ab sofort für 232,00 Euro verfügbar.

www.dlink.com