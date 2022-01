Logitech stellt neue Tastatur und Maus der Studio Series vor

Logitech stellt die neue POP Keys, die POP Maus und die dazugehörige Logitech Desk Mat vor, die mehr Freude, Individualität und Möglichkeiten zur Selbstdarstellung bieten.

„Die Studio Series von Logitech betont die Einzigartigkeit jedes Einzelnen da draußen“, sagt Art O’Gnimh, General Manager der Geschäftsbereiche Mainstream und Lifestyle bei Logitech. „Mit der POP Keys und der POP Maus haben wir zwei Produkte entwickelt, die genauso ausdrucksstark sind wie unsere Nutzer:innen – ohne Kompromisse bei der Produktivität.“

Mechanisches Tippen im Retro-Look

Im Lieferumfang der POP Keys sind insgesamt acht austauschbare Emoji-Tasten enthalten – vier davon auf der Tastatur selbst. Die Emoji-Tasten können mit der Logitech Options-Software, die kostenlos heruntergeladen werden kann, mit dem bevorzugten Emoji oder einem Shortcut belegt werden. Die POP Maus verfügt derweil über eine Taste auf der Oberseite, mit der das Emoji-Menü geöffnet werden kann. Mit nur einem Tastendruck lässt sich auch hier die Bedienung ganz einfach anpassen.

Die POP Keys zeichnet sich durch ihren Retro-Look und ihre bequemen, mechanischen Tasten aus, die an den Stil einer Schreibmaschine erinnern. Die zwölf neuen FN-Shortcuts inklusive Snip Screen, Mute Mic und Media Keys erleichtern zudem den modernen Arbeitsalltag. Die Finger hüpfen über die geschwungenen Tasten, während es klickt, knackt und klackt.

Hoher Komfort mit der kompakten Logitech POP Mouse

Die niedliche und äußerst kompakte POP Maus passt derweil mühelos in jede Tasche, damit Nutzer:innen immer und überall produktiv werden können. Außerdem ist sie mit der Smartwheel-Technologie ausgestattet, die je nach Bedarf hohe Präzision und schnelles Scrollen ermöglicht. Das glatte und äußerst bequeme Gehäuse liegt gut in der Hand und fördert dadurch die Produktivität. In vielen spannenden Farben gelingt es der POP Maus, die Schreibtischumgebung bunter und fröhlicher zu gestalten. Über Logitech Options lässt sich außerdem Logitech Flow verwenden, eine Softwarefunktion zum intuitiven Kopieren und Einfügen von Texten, Dateien und Bildern zwischen zwei Computern.

Ein POP kommt selten allein

Beide POP-Produkte fördern die geräteübergreifende Kreativität und können über Bluetooth, beziehungsweise den kabellosen Logi Bolt-Empfänger mit bis zu drei Geräten gleichzeitig gekoppelt werden. Beide Modelle überzeugen zudem mit einer langen Batterielebensdauer.

Die neue POP Keys und die POP Maus sind die neusten Mitglieder der Logitech Studio Series. Die Serie umfasst die minimalistische Pebble Maus, die Tastaturen K580 und K380 sowie die neue Logitech Desk Mat. Die POP Keys wird von den Betriebssystemen Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS und Android unterstützt.

Preis und Verfügbarkeit

Die POP Keys, die POP Maus und die dazugehörige Logitech Desk Mat sind ab sofort erhältlich. Der Preis für die POP Keys liegt bei 99,99 Euro, für die POP Maus bei 39,99 Euro und für die Logitech Desk Mat bei 19,99 Euro.

www.logitech.com