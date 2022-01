expert feiert 60 Jahre beste Partnerschaft

Die expert-Kooperation steht für Leistungsfähigkeit, Innovation und Partnerschaft – in diesem Jahr feiert sie ihr 60. Jubiläum.

Aus einem Zusammenschluss weniger Familienbetriebe gegründet, hat expert sich zu der deutschlandweit erfolgreichsten Verbundgruppe in der Elektronikbranche entwickelt und bietet insgesamt das beste Dienstleistungs- und Serviceangebot für ihre Gesellschafter:innen und Kund:innen.

„Seit sechs Jahrzehnten ist die expert-Kooperation der zuverlässigste Partner in unserer Branche und wird es auch zukünftig sein. Wir sind stolz auf unsere langjährige Unternehmensgeschichte, deren Erfahrungen und Werte zusammen mit unserem partnerschaftlichen Miteinander zu unseren Gesellschafter:innen, Lieferant:innen und Dienstleister:innen das Fundament unseres Erfolges sind“, sagt Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der expert SE. „expert bewegt sich schon immer in einem sehr dynamischen und wettbewerbsintensiven Marktumfeld, das wir in den letzten 60 Jahren maßgeblich mitgestaltet haben. Mit einer in unserer Verbundgruppe verankerten Innovationskraft wird das auch in Zukunft so bleiben.“

Unseren Kund:innen „Mit den besten Empfehlungen“ kompetent zur Seite zu stehen, hat bei expert Tradition. Um das auch in Zukunft zu gewährleisten, wird die Zufriedenheit der Kund:innen im Jubiläumsjahr durch vielfältige Maßnahmen noch weiter in den Mittelpunkt gestellt und die gesamte Wertschöpfungskette noch gezielter dahingehend ausgerichtet. „60 Jahre beste Empfehlungen, beste Beratung, beste Angebote, beste Nachbarschaft und beste Partnerschaft – all das möchten wir im Jubiläumsjahr besonders feiern“, sagt Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Marketing und e-Commerce der expert SE. „Wir freuen uns darauf, unseren Kund:innen im Laufe des Jahres viele attraktive Jubiläums-Angebote zu bieten und sie so an unserer Feier teilhaben zu lassen – wie es sich in einer harmonischen Nachbarschaft gehört.“

Freuen sich über den Erfolg (v.l.n.r.): Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Marketing und E-Commerce der expert SE, Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der expert SE und Gerd-Christian Hesse, Vorstand für Finanzen, Personal und Versicherung der expert SE.

Gleichzeitig stehen in 2022 viele spannende und zukunftsorientierte Projekte an: Beispielsweise ist die Inbetriebnahme des expert Fulfillment Centers für die erste Jahreshälfte geplant, die Mitarbeiter:innen, die im Jubiläumsjahr besonders im Fokus stehen, sollen verstärkt gefördert und das expert-Fachmarktnetzwerk weiter ausgebaut werden. „Unsere Mitarbeiter:innen in den Fachmärkten und -geschäften im gesamten Bundesgebiet sowie in der Unternehmenszentrale sind elementare Stützpfeiler für den zukünftigen Erfolg der expert-Gruppe“, erklärt Gerd-Christian Hesse, Vorstand für Finanzen, Personal und Versicherung der expert SE. „Zielgerichtete Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten sowie spannende Projekte, die einmal mehr die Attraktivität von expert als Arbeitgeber veranschaulichen, werden unser Jubiläumsjahr begleiten.“

Im Jahr 1962 haben sich zehn Familienbetriebe zur Handelsgesellschaft Bild + Ton zusammengeschlossen – in einer Garage bei Hannover. Bereits vier Jahre später hat sich die Zahl der Händler:innen innerhalb der Gruppe verfünffacht, weshalb am Pferdemarkt in Langenhagen eine Zentrale mit erstem Lager entstand. Im Zuge des steten Wachstums der mittlerweile in expert umfirmierten Gruppe entsteht Mitte der 70er Jahre die Zentrale in der Bayernstraße 4 – der Ort, an dem sich bis heute die bundesweite expert-Zentrale befindet.

www.expert.de