True Wireless Kopfhörer JBL Live Pro 2

JBL erweitert seine komplett kabellose Live-Kopfhörerserie um True Adaptive Noise-Cancelling mit Smart Ambient-Funktionen, verbesserter Akkulaufzeit und sechs Mikrofonen für perfekte Gesprächsqualität.

Ob Musik, Podcasts oder Anrufe, die neuesten kabellosen Kopfhörer von JBL bieten maximale Leistung mit dem JBL Signature Sound. Überall, wo das Leben auch hinführt.

Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer JBL Live Pro 2 verfügen über 11-mm-Treiber in einem Stick-Design mit ovalen Hörkanälen, die ein optimiertes Noise-Cancelling und eine verbesserte Audioqualität liefern. Dank True Adaptive Noise-Cancelling mit Smart Ambient können Nutzer die Stärke der Hintergrundgeräusche einstellen, um die Umgebung wahrzunehmen oder Gespräche zu genießen, ohne die Ohrhörer abnehmen zu müssen. Die Freisprechunterstützung und die spezielle JBL Kopfhörer-App ermöglichen den einfachen Zugriff auf bevorzugte Sprachassistenten. Die Wasser- und Spritzwasserschutzklasse IPX5 macht lange Joggingrunden bei Wind und Wetter zu einem sorgenfreien Erlebnis, während die sechs integrierten Mikrofone Geräusche und Wind isolieren und so eine hervorragende Gesprächsqualität liefern. Mit einer Wiedergabezeit von bis zu 40 Stunden können die Hörer lange Workouts im Fitnessstudio oder Spaziergänge in der freien Natur genießen oder es sich mit ihrem Lieblingspodcast zuhause gemütlich machen.

Die JBL LIVE Pro 2 Ohrhörer sind ab Frühjahr 2022 in den Farben Blau, Schwarz und Weiß erhältlich.

www.jbl.com