Dolby Atmos Soundbar Signa S4 von Polk Audio

Polk Audio bringt sein erstes Dolby Atmos-Soundbar-System Signa S4 auf den Markt. Die Soundbar ist mit sieben Treibern, einem Hochtöner für den Center sowie nach oben abstrahlenden Lautsprechern ausgestattet.

„Die Soundbar Polk Signa S4 liefert hervorragenden Dolby Atmos-Surround-Sound, der Filme mit Spezialeffekten, Musik und Games gleichermaßen zum Erlebnis macht“, sagt Frank Sterns, President von Polk Audio. „Egal, ob Sie Ihre erste Soundbar anschaffen oder Ihr System auf Dolby Atmos aufrüsten möchten – die Signa S4 erfüllt erneut das Polk Versprechen von herausragender Klangqualität zum günstigen Preis.“

Realistischer Surround-Sound

Die Signa S4 nutzt zwei nach oben abstrahlende Lautsprecher als Dolby Atmos-Upfiring-Lautsprecher, um authentischen Overhead-Sound zu erzeugen – perfekt für die neuesten Blockbuster sowie Musik und Games mit Dolby Atmos. Zudem trumpft die Soundbar mit einer Upmixing-Funktion für nicht Dolby Atmos-fähige Inhalte auf, die realistische Effekte für Height-, Surround- und Center-Kanäle erzeugt und so virtuelle Dolby Atmos-Klangerlebnisse ermöglicht.

Das hochentwickelte Array mit sieben Lautsprechern umfasst einen dedizierten Center-Kanal sowie optimierte linke und rechte Hoch- und Tieftöner, die eine erstaunlich breite Klangbühne aufspannen. Der Center-Kanal ist mit der patentierten VoiceAdjust™ Technologie von Polk ausgestattet, die die Sprachverständlichkeit deutlich verbessert. So stellt sie sicher, dass Anwender auch bei intensiven Action-Szenen, Sportübertragungen und insbesondere bei niedriger Lautstärke (zum Beispiel nachts) kein Wort verpassen. Darüber hinaus sorgt die Dolby Volume Technologie für gleichbleibende Lautstärken bei unterschiedlichen Inhalten, so dass Sie nicht ständig zur Fernbedienung greifen müssen, wenn Sie den Sender umschalten oder die Werbepause einsetzt.

Mühelose Bässe

Das Soundbar-System umfasst auch einen leistungsstarken Wireless-Subwoofer, der die tiefen, mühelosen Bässe liefert, für die Polk bekannt ist. Er wird beim Einschalten automatisch kabellos mit der Soundbar verbunden und lässt sich so fast überall im Raum platzieren (max. zehn Meter von der Soundbar). Das Feature Bass Adjust steuert den Tieftonpegel an Soundbar und Subwoofer und sorgt so bei jeder Lautstärke für eine optimale Klangmischung sowie maximale Wirkung.

Anpassbarer Sound

Neben der Klangoptimierung durch Polk VoiceAdjust and Bass Adjust profitieren Anwender auch von per Tastendruck aktivierbaren Klangmodi für Filme und Musik. Darüber hinaus bietet die Signa S4 einen Nachtmodus, der Bässe automatisch dämpft und die Sprachverständlichkeit zusätzlich verbessert, um Kinder oder Nachbarn selbst bei langen Filmnächten nicht zu stören.

Einfache Bedienung & Musikwiedergabe

Die Einrichtung und Bedienung der Signa S4 ist kinderleicht. Sie wird einfach über das mitgelieferte HDMI- oder optische Kabel (bzw. ein AUX-Kabel bei älteren TV-Geräten) an den Fernseher angeschlossen – und schon liefert sie Hörerlebnisse der Extraklasse. Dabei ist sie selbst mit den neuesten 8K Ultra-HD-TV-Geräten kompatibel. Die integrierte HDMI eARC-Funktion nimmt es auch mit Dolby Atmos-Streams spielend auf. Für maximalen Komfort ist die Signa S4 so programmiert, dass sie sich ohne zusätzliche Konfiguration mit den meisten TV-Fernbedienungen steuern lässt. Außerdem kann sie im Nu mit mobilen Geräten verbunden werden, was das Streaming über Bluetooth vereinfacht. Die Signa S4 lässt sich auch an der Wand montieren und passt dank ihres schlanken Designs perfekt zu jeder Inneneinrichtung.

Das Dolby Atmos-Soundbar-System Polk Signa S4 wird mit HDMI- und optischem Kabel ausgeliefert und kostet 349,- Euro.

www.polkaudio.com