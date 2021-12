Asus Notebooks der ProArt-Serie für Kreativprofis

Mit dem ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600) und dem ProArt Studiobook 16 OLED (H7600) lassen sich selbst anspruchsvollste kreative Projekte mit Leichtigkeit realisieren.

Mit ihrer perfekt zugeschnittenen Ausstattung sind die Notebooks ideal für professionelle Anwender geeignet, die besondere Ansprüche an ihre Technik stellen. Die neueste Ergänzung der ProArt Studiobook-Notebookfamilie von ASUS überzeugt mit führender Technologie für besonders hohe Produktivität und reibungslose Workflows. Damit gibt ASUS allen Anwendern ein Tool an die Hand, mit dem sie ihre kreativen Visionen mühelos und ohne Kompromisse verwirklichen können.

Prozessoren und Grafikausstattung für höchste Ansprüche

Herzstück des neuen ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600) in der stärksten Ausstattungsvariante ist ein Intel Xeon W-11955M/i7 11800H Prozessor der dritten Generation – perfekt geeignet für komplexe, Multithreading-fähige, fotorealistische Rendering-, Visualisierungs-, Simulations- oder auch Analyseanwendungen. Für die 3D-Grafikleistung sorgt ein NVIDIA RTX A5000-Grafikprozessor, der selbst anspruchsvollste Aufgaben wie komplexe CAD-Modelle, 3D-Produktdesign oder hochauflösende Videobearbeitung mit maximaler Geschwindigkeit bewältigt.

Auch das ProArt Studiobook 16 OLED (H7600) hat es in sich: Es ist mit einem leistungsstarken Intel Core i9-Prozessor sowie einer NVIDIA GeForce RTX 3060 Grafik ausgestattet. NVIDIA Studio Treiber stehen für hohe Treiberstabilität und gewährleisten maximale Leistung und umfassende Softwarekompatibilität.

Displays mit 4K-Auflösung

Sowohl das ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600) als auch das ProArt Studiobook 16 OLED (H7600) verfügen über OLED-HDR-Displays mit 4K-Auflösung. Das 16:10-Format der 16-Zoll-Displays ermöglicht einen besonders großen visuellen Arbeitsbereich. Beide bieten zudem eine hohe Helligkeit von 400 Nits und ein 100-prozentiger DCI-P3-Farbraum sorgt für besonders lebendige Farben. Beide Displays eigenen sich mit 8K/120Hz oder 10K/60Hz optimal für 2D- und 3D-Anwendungen. Sie haben zudem eine Zertifizierung für hohe Farbtreue von CalMAN und eine VESA DisplayHDR 500 True Black-Validierung, die ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 bescheinigt. Beide Modelle gehören zu den weltweit ersten mit VESA DisplayHDR 500 True Black-Zertifizierung.

Maximale Präzision dank ASUS Dial Steuerung

Als erste ihrer Art sind das ProArt Studiobook Pro 16 OLED und ProArt Studiobook 16 OLED mit dem ASUS Dial ausgestattet – einem haptischen Steuerelement, das linksseitig oberhalb des Touchpads im Notebook integriert ist und die präzise Steuerung von Parametern in kompatibler Adobe-Software ermöglicht. Das ASUS Dial wird über die intuitive Creator Hub-App konfiguriert. Eine zentrale, einfach zu bedienende Anwendung. Diese ermöglicht eine besonders präzise Steuerung in Adobe-Kreativsoftware wie After Effects, Photoshop Lightroom Classic, Photoshop und Premiere Pro. ASUS Dial optimiert die Steuerungsfunktion, reduziert die Notwendigkeit von Cursorbewegungen und verbessert dadurch die allgemeine Ergonomie. So können die Nutzer auf natürlichere Weise mit Kreativ-Tools interagieren.

Anschlussvielfalt und großer Speicher

Das ProArt Studiobook Pro 16 OLED und das Studiobook 16 OLED sind mit zwei PCIe-SSDs sowie bis zu 64 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. Mit Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Typ C, HDMI 2.1, zwei USB 3.2 Gen 2 Type-A, und einem für Kreative besonders wichtigen, vollformatigen SD Express 7.0 Kartenslot bieten sie zahlreiche, ultraschnelle Möglichkeiten für Konnektivität.

Preise und Verfügbarkeit

Das ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600) ist ab sofort ab 2.679 Euro verfügbar.

Das ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (H7600) ist ab sofort ab 2.229 Euro verfügbar.

www.asus.de