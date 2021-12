Neue Premium-Soundbar S95QR von LG

LG Electronics stellt auf der CES 2022 seine neue Premium-Soundbar S95QR vor. Sie überzeugt durch erstklassige Leistung und einem stilvollen Design.

Das neue Soundbar-Line-up von LG wird von der erstklassigen LG Soundbar S95QR angeführt, die mit einer Leistung von 810 Watt und 9.1.5 Kanälen reinen Surround-Sound als ganzheitliche High-End-Lösung bietet. Fünf nach oben abstrahlende Höhenkanäle, darunter der weltweit erste Center-Upfiring-Lautsprecher, sorgen für kristallklaren Sound und schaffen eine breite, realistische Klangbühne.

Dank dem integrierten Center-Upfiring-Lautsprecher ist die LG Soundbar die perfekte Wahl für Filmliebhaber, die ihr Heimkinoerlebnis aufwerten möchten. Der Lautsprecher liefert klare Dialoge und gibt Dolby Atmos- und DTS:X-Inhalte noch realistischer wieder. Nutzer können zusätzlich mit IMAX Enhanced und kompatiblen Inhalten das atemberaubende IMAX-Feeling im eigenen Wohnzimmer erleben.

Die LG Soundbar S95QR zeichnet sich zusätzlich durch einige zentrale Produktverbesserungen aus: Diese umfassen vor allem eine Leistungssteigerung und Verbesserung von Lautsprechertreibern und -kammern sowie des Subwoofers. Die größeren Tieftöner liefern eine noch hochwertigere Audioqualität mit tiefen, resonanten Bässen, die das immersive Soundsystem eines Kinos emulieren.

Für das Jahr 2022 hat LG die im Lieferumfang enthaltenen kabellosen Rücklautsprecher seiner Flaggschiff-Soundbar zudem von vier auf sechs Kanäle aufgerüstet: Hier ergänzen nun vier statt bisher zwei Front-/Seitentreibern die beiden nach oben abstrahlenden Treiber. Im Gegensatz zu anderen Rear-Speakern sind die neuen Rücklautsprecher der LG Soundbar S95QR so konzipiert, dass sie den Klang gleichmäßig in einem deutlich weiteren Winkel von nun 135 Grad in den Raum abgeben, was den Nutzern mehr Flexibilität bei der Platzierung der Lautsprecher bietet. Dies ist besonders in kleineren Räumen von Vorteil.

Die Soundbar verfügt außerdem über einen empfindlicheren Receiver, der einen größeren Abstand zwischen der Soundbar und dem dazugehörigen Subwoofer sowie den hinteren Lautsprechern ermöglicht, ohne dass die Klangqualität darunter leidet. Mit einer stabileren, kabellosen Verbindung eliminiert der LG Soundbar S95QR Aussetzer oder Verzögerungen in der Audioausgabe. Im Musikmodus kann die Soundbar dank der Horizon-Technologie von MERIDIAN Zweikanal-Audio auf 7.1-Kanäle hochmischen, um einen realistischeren akustischen Surround-Sound zu erzielen.

Die LG Soundbar S95QR ist auch eine hervorragende Lösung für Gamer und Musikliebhaber. Sie verfügt über die Features VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode), was diese perfekt für Gamer macht, die auf eine saubere Synchronisierung von Bildschirminhalt und Ton angewiesen sind.1 Mit der integrierten Unterstützung hochwertiger Musik-Streaming-Dienste macht die LG Soundbar S95QR das Hören der persönlichen Playlists und Lieblingskünstler noch einfacher und geräteunabhängiger.

Darüber hinaus unterstützt die LG Soundbar S95QR Sprachassistenten wie Google Assistant oder Amazon Alexa für eine smarte, intuitive Benutzung und lässt sich unkompliziert in Smart-Home-Ökosysteme einbinden. Über Smartphones oder Tablets können Besitzer mühelos ihre Streaming-App steuern, die Lautstärke anpassen und den Klangmodus ändern. Mit dem LG WOWCAST WLAN-Audio-Dongle können Hörer zusätzlich verlustfreien Mehrkanalton genießen, ohne ein Kabel zum Fernseher verlegen zu müssen.2

In Verbindung mit einem kompatiblen LG Smart-TV nutzt die LG Soundbar S95QR die fortschrittliche AI Sound Pro-Funktion des Fernsehers, um Audioinhalte klarer und lebensechter klingen zu lassen. Dank der Cross-Kompatibilität können Besitzer eines LG-Fernsehers mit einer einzigen Fernbedienung sowohl den TV als auch die Soundbar steuern. Zusätzlich kann die LG Soundbar S95QR dank der verbesserten AI-Raumkalibrierung ihre Klangausgabe an jeden beliebigen Raum anpassen, indem es die Abmessungen und Formgebung des Raums analysiert. Dadurch liefert die Soundbar einen präzisen Klang, der für maximale Genauigkeit kalibriert ist.

Auch im Jahr 2022 wurde die LG Soundbar-Reihe mit Blick auf die Umwelt entwickelt und verzeichnet einen geringeren CO2-Fußabdruck während des gesamten Produktlebenszyklus. Die neuen Soundbar-Modelle werden in einer zu 100 Prozent aus Karton gefertigten Verpackung geliefert und verwenden recyceltes Plastikharz für das äußere Gehäuse. Zusätzlich bestehen die Soundbar-Modelle aus einem neuen Verbundfasermaterial. Durch das geringe Gewicht dieses Materials können Kohlenstoffemissionen während des Versands und Transports reduziert werden. Und dank ihrer geringen Energieaufnahme sparen die LG Soundbars auch bei der Nutzung Energie.

Ab dem 4. Januar 2022 können Besucher des virtuellen CES-Standes von LG die neuesten Audio-Innovationen erleben. Die interaktive digitale Ausstellung zeigt alle 2022er LG Soundbar-Modellreihen, portable XBOOM 360-Lautsprecher, UltraGear Gaming Speaker und kabellose Earbuds der TONE Free-Reihe — darunter die mit dem CES 2022 Innovation Award ausgezeichneten LG TONE Free DFP9 mit UVnano-Technologie, Plug & Wireless, 3D Sound Stage und dem einzigartigen Whispering Mode. Fans und Follower erfahren alle Neuigkeiten zusätzlich auf den Social-Media-Kanälen von LG. Hierzu muss man lediglich dem Hashtag #LGCES2022 folgen.

Konkrete Informationen zu den AV-Produkten, die LG Electronics 2022 in Deutschland auf den Markt bringen wird, werden in den folgenden Monaten bekanntgegeben.

www.lg.de