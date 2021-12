Bringt Samsung auch OLED-Fernseher?

Die Gerüchte verdichten sich, dass Samsung auf der CES Anfang Januar in Las Vegas seine ersten OLED-Fernseher vorstellen wird.

Business Korea, das führenden koreanische Wirtschaftsmagzin, verkündet den Einstieg von Samsung in das Geschäft mit OLED-Fernsehern. Die Rede ist von sogenannten QD OLEDs, einer weiteren Variante der OLED-Display-Technologie. Diese Dislay sollen in einem eigenen Werk in Paju in der Nähe von Seoul, Inverstitionsvolumen knapp 2,5 Milliarden Euro, hergestellt werden. Außerdem soll ein OLED-Display Werk in Haiphong in Vietnam aufgebaut werden, Investitionvolumen 1,2 Milliarde Euro. Die Massenproduktion in Paju soll schon im 4. Quartal 2021 angelaufen sein. Business Korea zwar nur von Display kleiner und mittlerer Größe, andere Insider in Korea vermuten deshalb, Samsung könnte seinen großen Displays beim Hauptkokurrenten LG einkaufen.

LG hatte im ersten Halbjahr 2021 1.735.000 OLED-TVs weltweit verkauft. Im zweiten Quartal allein 975.600 Einheit, dreißig mal soviel, wie im gesamten Jahr 2020. Sony, der drittgrößte Player im TV-Markt soll im kommenden Jahr auch QD OLED TVs auf dem Markt bringen. Premiere ebenfalls auf der CES.

Doch steckt hinter der Bezeichnung QD OLED? QD-OLED verwendet Elemente der OLED-Technologie und kombiniert sie mit Quantum Dot-Panels, um das Beste aus beiden Welten zu bieten. Ziel ist es, eine hohe Spitzenhelligkeit mit wenig bis gar keinem Lichtverlauf, tiefen Schwarztönen und lebendigen Farben zu bieten. Quantum Dot ist eine Samsung-Entwicklung, also kann man auf eigene Ressourcen für die Ansteuerung der OLED-TVs zurückgreifen. Samsung geht davon aus, dass QD-OLED eine der breitesten Farbdarstellungen seiner aktuellen Top-of-the-Line-Displays bieten wird. Die Marke erwartet ein Farbvolumen von über 80 Prozent bei einem Helligkeitsbereich zwischen 0,0005 Nits Schwarz und 1000 Nits Peak Weiß.

Genauere Details wird man wohl erst am 4. Januar bei der Präsentation in Las Vegas erfahren, wenn die beiden TV-Giganten Samsung und LG ihre neuen TV-Modelle für das Jahr 2022 präsentieren.