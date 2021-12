Neue Lifestyle Fernseher von LG auf der CES

LG Electronics (LG) wird auf der CES 2022 sein neues Lifestyle-TV-Sortiment vorstellen, welches für einen smarten und komfortablen Lebensstil entwickelt wurde.

Mit einer Fülle an innovativen Funktionen und cleverem Design passen sich die Lifestyle-TVs von LG jeder Räumlichkeit an und sind so vielseitig einsetzbar: So wird das Zuhause schnell zu einem Büro, einem Fitnessstudio oder zu einer Entertainment-Zentrale.

Die Highlights dieser besonderen Produktreihe sind der LG Objet TV (Modell 65Art90) und der LG StanbyME (Modell 27Art10) — zwei innovative Produkte, die sich vom konventionellen Display-Design abheben und eine völlig neue Benutzererfahrung bieten. Die Lifestyle-TVs von LG bringen in diesen besonderen Zeiten einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten in das Zuhause von heute, wo Arbeiten, Lernen und Entspannen unter einem Dach längst zum Alltag gehören.

Der LG Objet TV erinnert auf den ersten Blick an eine Leinwand und fügt sich mit seinem minimalistischen Stil und den neutralen Farben nahtlos in jeden Raum ein. Mit einem einfachen Knopfdruck auf der mitgelieferten LG-Fernbedienung passt sich der TV an die unterschiedlichen Bedürfnisse des Nutzers an, indem er seine Stoffabdeckung je nach Bedarf anhebt oder senkt. Dabei kann die Abdeckung komplett herausgefahren werden, um den gesamten Bildschirm freizugeben. Alternativ kann das Display auch nur teilweise ausgefahren werden, um auf ausgewählte Lifestyle-Funktionen zugreifen zu können.

Im Full-View-Modus bieten das 65-Zoll-Display mit LG OLED evo Technologie und der fortschrittliche Prozessor des LG Objet TV ein atemberaubendes Seherlebnis, das Inhalte aller Genres mit lebendiger, präziser Farbdarstellung und außergewöhnlichem Kontrast zum Leben erweckt. Neben der überragenden Bildqualität bietet der Premium-Fernseher ein 80-Watt-4.2-Kanal-Soundsystem, das einen kinoähnlichen Klang liefert und den Betrachter vollkommen in das Geschehen eintauchen lässt. Im Line-View-Modus ist der TV vielseitig einsetzbar und verwandelt sich in einen Kalender, einen Audioplayer oder zeigt in der Galerieansicht eine Sammlung exklusiver Weltraum- und Naturaufnahmen. 1

Der austauschbare Stoffbezug, der den LG Objet TV zurzeit einzigartig auf dem Markt macht, ist ein Produkt des dänischen Textilinnovators Kvadrat. Die drei verfügbaren Farben — Kvadrat Beige, Kvadrat Redwood, Kvadrat Green — wurden sorgfältig ausgewählt und passen zu einer breiten Farbpalette in den verschiedensten Inneneinrichtungen.

Die Installation ist so einfach wie das Design des Objet TV selbst: Der schlanke und dennoch robuste Fernseher ist so konzipiert, dass er in einem Winkel von bis zu 5 Grad an die Wand gestellt werden kann. Das Kabelsystem des Fernsehers macht es einfach, externe Geräte wie eine Kabel-Set-Top-Box oder eine Spielkonsole anzuschließen. Alternativ kann der TV bündig an die Wand gehängt werden.2

Eine weitere Innovation in LGs neuer Lifestyle-TV-Reihe ist der LG StanbyME. Der kabellose TV-Bildschirm lässt sich auf einem beweglichen Standfuß frei bewegen und ist zusätzlich mit einem eingebauten Akku ausgestattet, der bis zu drei Stunden Fernsehgenuss ermöglicht. Der LG StanbyME kann so leicht von einem Raum zum anderen bewegt werden und bietet ultimative Freiheit beim Konsumieren multimedialer Inhalte. Das 27-Zoll-Display hat die ideale Größe für Filme, Fernsehsendungen und Streaming-Inhalte, aber auch für Videokonferenzen mit der Familie und Kollegen sowie für Online-Vorlesungen.

Mit seinem ergonomischen Design bietet der LG StanbyME unübertroffenen Komfort. Der Bildschirm kann sowohl im Quer- als auch im Hochformat geschwenkt, gekippt und gedreht werden. Die Höhe ist individuell verstellbar, sodass der Betrachter die Position je nach Nutzungsszenario anpassen kann. Das Streaming von Inhalten auf LG StanbyME ist dank Mobile Screen Mirroring, das nahtlos mit den neuesten Android- und iOS-Smartphones und NFC funktioniert, ein Kinderspiel. Eine abnehmbare Halterung ermöglicht es dem Betrachter, ein Smartphone auf dem LG StanbyME zu platzieren, um eine schnelle und sichere Lösung für Videoanrufe, Online-Kurse und das Streaming von Inhalten zu schaffen. Zusätzlich können Benutzer auch ihre Laptops oder PCs über eine kabelgebundene (USB, HDMI) oder drahtlose Verbindung mit dem LG StanbyME verbinden.

Intuitive Steuerungsoptionen wie Fernbedienung, Touch- und Gestenerkennung sorgen für noch mehr Benutzerfreundlichkeit des LG StanbyME. Die speziell für dieses Produkt entwickelte Benutzeroberfläche unterscheidet sich von allen anderen TVs und ist auf das persönliche Seherlebnis des Zuschauers zugeschnitten. Wie der LG Objet TV hat auch der LG StanbyME ein dezentes, modernes Design, das zu einer Vielzahl von Einrichtungsstilen passt. Die mit einem strukturierten Stoff verkleidete Rückseite in der exklusiven Farbe Pure Beige verleiht dabei jedem Raum eine warme und natürliche Ausstrahlung.

www.lg.de