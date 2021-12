Thomson stellt mit dem WHP3321BK einen TV-Funkkopfhörer mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern vor.

Momente, in denen man entweder ungestört von Nebengeräuschen fernsehen oder andere Familienmitglieder nicht mit dem TV-Programm belästigen will, gibt es in so gut wie jedem Haushalt mal.

Darum hat Thomson den WHP3321BK TV-Funkkopfhörer mit großer Reichweite entwickelt. Das Besondere an diesem Modell ist sein optischer Eingang, mit dem er sich auch an neuste Fernseh- und HiFi-Geräte anschließen lässt und kristallklaren Klang ohne Verzögerungen aufnimmt. Dabei lässt sich die Lautstärke bequem am Kopfhörer selbst regeln. Für wirklich ungestörten Tongenuss verfügt der WHP3321BK über drei Übertragungskanäle zur Interferenzvermeidung, heißt andere Geräte in den Wohnräumen können sprichwörtlich nicht dazwischenfunken. Dabei sorgt das PLL-System für höchste Frequenzstabilität und optimale Übertragung. Praktisches Detail: Der Sender dient gleichzeitig als Lade- und Aufbewahrungsstation.

Der TV-Funkkopfhörer WHP3321BK von Thomson ist inklusive umfangreichem Zubehör für 79,99 Euro verfügbar.

