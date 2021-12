Neue Audio-Produkte von We. by Loewe

Loewe präsentiert seine neue Marke We. by Loewe. Obwohl beide Marken unterschiedliche Kundengruppen ansprechen, teilen sie den hohen Anspruch an erstklassiger Qualität, Design und Innovation.

Den Auftakt der jungen Marke We. by Loewe machen die portablen Bluetooth-Lautsprecher der Serie We. HEAR

Die neue Marke We. by Loewe steht für innovative, funktionale und intuitive Produkte. Klares Design, praktische Funktionen und höchste Präzision bis ins kleinste Detail sind charakteristisch für die Markenidentität. Dabei knüpft die junge Marke an die lange Designtradition von Loewe an und orientiert sich dabei besonders an den Bedürfnissen einer jungen Zielgruppe.

We. HEAR. Stylisch und klangstark

We. by Loewe präsentiert eine Serie von Bluetooth-Lautsprechern für den Einsatz zu Hause oder unterwegs. Die beiden Lautsprecher We. HEAR 1 und We. HEAR 2 kommen in einem cleveren Design und den vier frischen Farboptionen Aqua Blue, Coral Red, Cool Grey und Storm Grey. Die farbliche Abstimmung geht dabei über die verschiedenen Materialien hinaus und beeindruckt mit viel Liebe zum Detail. Das moderne Design konnte auch die internationale Jury der renommierten Designawards iF Design und Red Dot überzeugen, welche die neuen Bluetooth-Lautsprecher auszeichnete. Der We. HEAR 2 räumte darüber hinaus den namhaften EISA Award ab. Die klare Formsprache wird durch das hochwertige Akustikgewebe unterstrichen, welches sich durch den IPX6-Spritzwasserschutz auch für den Einsatz im Außenbereich eignet. Der We. HEAR 2 kommt mit einem praktischen Tragegurt und ist somit ideal für unterwegs. Auch im Inneren können die beiden Neuzugänge überzeugen. Ausgestattet mit starkem Stereoklang und 40 Watt bzw. 60 Watt Gesamtleistung können Musikliebhaber richtig aufdrehen. Im We. HEAR 1 sorgen zwei Treiber und zwei passive Lautsprecher für satten Sound, im We. HEAR 2 sogar zwei Hochtöner, zwei Treiber und zwei passive Lautsprecher. Mit bis zu 17 Stunden Akkulaufzeit kann die Lieblingsplaylist stundenlang rauf und runter laufen. Wer von doppeltem Musikgenuss profitieren möchte, kann die beiden Lautsprecher kabellos im Party-Mode miteinander verbinden.

Preise und Verfügbarkeit

Die beiden Bluetooth-Lautsprecher We. HEAR 1 und We. HEAR 2 sind für eine unverbindliche Preisempfehlung von 99,00 EUR bzw. 169,00 EUR bereits online erhältlich und im ausgewählten Fachhandel ab Mitte Dezember verfügbar.

www.loewe.tv