Samsung SuperDea!s für Neo QLEDs, TVs und Soundbars

Unter dem Motto „Jetzt hast du die Wahl“ erhalten Kundinnen und Kunden mit den SuperDea!s ab jetzt bis zum 19. Dezember attraktive Cashback-Prämien oder eine Gratiszugabe beim Kauf ausgewählter Smart-TVs oder Soundbars.

Zur Auswahl stehen 8K und 4K Neo QLED- und Lifestyle-TVs von Samsung sowie Q- und Lifestyle-Soundbars. Je nach Aktionsgerät gibt es bis zu 1.000 Euro des Kaufpreises zurück oder ein ausgewähltes Galaxy Smartphone, eine Soundbar beziehungsweise die Galaxy Buds Live gratis obendrauf.

Pünktlich vor dem Fest sorgt Samsung mit den SuperDea!s für einprägsame Heimkinomomente und freudige Gesichter unterm Weihnachtsbaum: Bis zum 19. Dezember erhalten Kundinnen und Kunden ein Galaxy Smartphone zum Kauf eines ausgewählten Smart TV- oder Soundbar-Aktionsgerätes kostenlos dazu. Für doppelte Festtagsfreude sorgt beispielsweise der Neo QLED QN95A in 65 Zoll2 gemeinsam mit dem Samsung Galaxy S20 FE, der QN90A in 85 Zoll3 zusammen mit dem Galaxy S21 Ultra 5G oder The Frame in 65 Zoll2 in Kombination mit dem Galaxy S20. Bei den 8K Neo QLED-Aktionsgeräten und The Terrace legt Samsung anstelle eines Smartphones eine ausgewählte Soundbar gratis obendrauf – für ein beeindruckendes Bild- und Klangerlebnis in den eigenen vier Wänden. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, im Rahmen der SuperDea!s anstelle eines zusätzlichen Gerätes einen Teil des Kaufpreises zurückzuerhalten. Kundinnen und Kunden haben so die Möglichkeit, beispielsweise 1.000 Euro beim Kauf eines QN900A in 85 Zoll2 oder eines QN90A in 98 Zoll3 zu sparen.

Unter den Aktionsprodukten befinden sich nicht nur zahlreiche Neo QLED-Modelle und Lifestyle-TVs wie The Frame, The Terrace, The Sero und The Premiere. Auch ausgewählte Soundbars der Q- und S-Serie sowie The Terrace Soundbar sind mit inbegriffen. Je nach Modell erhalten Kundinnen und Kunden beim Kauf ebenfalls eine Cashback-Prämie in Höhe von bis zu 150 Euro, ein Galaxy A51 oder die Galaxy Buds Live. Die Noise-Cancelling-Kopfhörer sorgen abseits der eigenen vier Wände für Klanggenuss.

Sparen beim Online-Shopping oder im Fachhandel

Die Samsung SuperDea!s gibt es vom 06. bis zum 19. Dezember. Kundinnen und Kunden können wie gewohnt im Samsung Online-Shop unter samsung.com/de die Wunschgeräte bestellen oder bei Händlern erwerben, welche die Aktionsgeräte anbieten. Zunächst wird der volle Endpreis bezahlt. Für den Erhalt der Cashback-Prämie oder der Gratiszugabe ist lediglich eine Registrierung bis spätestens 09. Januar 2022 unter https://www.samsung.com/de/offer/superdeals/ nötig. Für die Anmeldung des Aktionsgerätes (Ausschlussfrist) hinterlegen Kundinnen und Kunden Name, Adresse, Kontoverbindung (nur bei Cashback), E-Mail-Adresse sowie die Seriennummer und den Modell-Code des erworbenen Geräts. Zudem ist nach dem Erwerb im stationären Handel der Kassenbeleg beziehungsweise bei Online-Bestellungen die Bestellbestätigung und Rechnung hochzuladen.

