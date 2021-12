Loewe klang mr Serie bringt Klangvielfalt in alle Räume

Die neuen Multiroom-Lautsprechern Loewe klang mr5, Loewe klang mr3 und Loewe klang mr1 bringen Audioinhalte und Musik in das ganze Haus.

Neben erstklassigem Klang und elegantem Design überzeugt die Serie mit einer neuen Multiroom-Plattform sowie der Integration zahlreicher Streaming-Dienste. Die neuen klang multiroom Lautsprecher sind ab sofort im Handel verfügbar.

Kraftvoll im Klang.

Die Loewe klang mr Serie setzt nicht nur im Design, sondern auch in der Akkustik Akzente. So unterstützt das Topmodell Loewe klang mr5 den hochauflösenden Audiostandard Flac mit einer Auflösung von 192kHz und garantiert selbst anspruchsvollen HiFi-Enthusiasten höchsten Genuss. Mit einer Gesamtmusikleistung von 180 Watt beschallt der Lautsprecher klang mr5 mühelos größere Räume. Mit drei Hochtönern, drei Breitbandlautsprechern, einem Subwoofer und zwei Passivstrahlern tauchen Musikliebhaber schon nach wenigen Klängen tief in die Musik ein.

Der Loewe klang mr3 kommt mit einer leistungsstarken Gesamtmusikleistung von 150 Watt. Ausgestattet mit drei Breitbandlautsprechern, einem Subwoofer und zwei Passivradiatoren ist der Regallautsprecher perfekt für mittelgroße Zimmer geeignet.

Das kleinste Familienmitglied, der Loewe klang mr1 überzeugt mit einer Gesamtmusikleistung von 30 Watt und der Multiroom Funktionalität vor allem in kleineren Räumlichkeiten. Durch die mitgelieferte Wandhalterung und die kompakte Bauweise eignet sich der Lautsprecher perfekt als ergänzender Satellitenlautsprecher für die Loewe klang bar5 mr. Darüber hinaus sind alle drei Loewe klang mr Lautsprecher mit WDAL 2.0 ausgestattet, um als kabellose Satellitenlautsprecher mit geringer Latenz zu agieren und so die Klangbühne zu vergrößern.

Elegant im Design.

Gestaltet im kegelförmigen Look und bespannt mit edlem Akustikstoff wirkt auch der optische Auftritt der klang mr Lautsprecher souverän und elegant. Das Glas-Touchpanel auf der Oberseite ist einfach zu bedienen und bietet Platz für bis zu fünf Favoriten. Diese können aus beliebigen Quellen zusammengestellt werden, sodass Kunden ihre Lieblingsradiosender genauso einfach erreichen wie die eigene Spotify-Playlist.

Klangvielfalt in jedem Raum.

Alle drei Loewe klang mr Lautsprecher lassen sich beliebig kombinieren, um in jedem Raum Musik zu genießen. Die Plattform DTS Play-Fi unterstützt Apple Home und Google Home, sodass Nutzer insgesamt bis zu 32 Lautsprecher im Netzwerk, bis zu 16 Lautsprecher in einer Zone und bis zu vier Zonen aufbauen können. Darüber hinaus sind auch Technologien wie Apple AirPlay 2 und Chromecast integriert, so dass sich jeder Loewe klang mr Lautsprecher nahtlos in bestehende Multiroom-Umgebungen einfügt.

Direktes Streaming.

Dank der Kooperation mit DTS Play-Fi kann Loewe eine vielfältige Plattform anbieten, die eine außergewöhnliche Menge an Funktionen und Streaming- Diensten ermöglicht. Die Bedienung erfolgt dabei ganz bequem über Apple Airplay 2 oder Google Cast und bietet im Handumdrehen Zugriff auf zahlreiche gängige Streaming-Dienste wie Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer oder Internetradio. Darüber hinaus können Kunden ganz bequem ihr Mobiltelefon über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden und ihre Playlist und Lieblingstitel abspielen.

Preise und Verfügbarkeit

Der Loewe klang mr5, Loewe klang mr3 und Loewe klang sind ab zum Preis von 649,00 EUR, 549,00 EUR bzw. 349,00 EUR im Fachhandel verfügbar.

www.loewe.tv