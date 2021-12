Samsung Kampagne für Home-Entertainment Equipment

Die aktuelle Kampagne „Einsam spitze. Zusammen unschlagbar.“ zeigt, wie Smart-TVs und Soundbars von Samsung eine Einheit im Heimkino bilden.

Samsung bietet moderne Bild- und Ton-Lösungen für ein begeisterndes Home-Entertainment-Erlebnis: Die QLED- und Neo QLED-TVs geben Filme und Serien in bis zu 8K wieder, während die Q-Soundbars mit sattem Surround-Sound für ein immersives Audioerlebnis sorgen. Mehr noch: Gepaart mit moderner Software ergeben Bild und Ton eine Einheit im Heimkino. „In unserem Audio Lab in Kalifornien arbeiten täglich Expertinnen und Experten gemeinsam mit unseren Partnern an beeindruckenden Sounderlebnissen für die eigenen vier Wände“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics GmbH. „Im Zusammenspiel mit den imposanten Bildern unserer neuen Smart-TVs wie den Neo QLEDs, die auf Quantum Mini-LED-Modulen basieren, entsteht ein Home-Entertainment-Erlebnis, das zu überzeugen weiß. Diese Symbiose aus Klang und Bild wollen wir mit unserer Kampagne ‚Einsam spitze. Zusammen unschlagbar.‘ am PoS und über weitere Kanäle aufzeigen.“

Eine harmonische Kombination ergibt sich beispielsweise aus einem Samsung QLED- oder Neo QLED-TV gemeinsam mit einer Q-Soundbar. Auch die Crystal UHD-TVs bilden gemeinsam mit den A-Soundbars ein schlagkräftiges Team. Für das Lifestyle-Segment gibt es ebenfalls entsprechende Matches. So wurde für den Outdoor-TV The Terrace eigens eine Soundbar entwickelt, die geeignet ist für die akustischen Gegebenheiten unter freiem Himmel und genau wie der TV gegen Wasser und Staub geschützt ist.3 Und für den The Frame, der sich wie ein eleganter Bilderrahmen in die Wohnung einfügt, empfiehlt sich eine S-Soundbar – wahlweise die HW-S60 in Schwarz oder die HW-S61 in Hellgrau.

Q-Symphony – Gemeinsam für viel Klang

Damit der Klang der Samsung Q- und S-Soundbar mit den Boxen des Samsung Smart-TVs4 förmlich verschmelzen kann, ist bei diesen Modellen Q-Symphony mit an Bord: Bei dieser Lösung schalten sich die Lautsprecher des TVs nicht ab, wenn eine externe Quelle gekoppelt wird. Vielmehr werden alle verfügbaren Lautsprecher für einen raumfüllenden Sound genutzt.5

Damit dieser auch an die Beschaffenheit des Zimmers angepasst werden kann, ist SpaceFit Sound beziehungsweise SpaceFit Sound+ integriert. Über das Mikrofon des Samsung QLED- oder Neo QLED-TVs wird der Klang in den vier Wänden analysiert: Wie groß ist der Raum? In welchen Ecken wird der Sound reflektiert? Gibt es einen Teppich, der hohe Frequenzen schluckt? Das über die Aufnahme erstellte Soundprofil wird an die Q-Soundbar6 übermittelt und der Klang für einen angepassten Filmgenuss kalibriert. Die Soundbars HW-Q950A und HW-Q900A verfügen über SpaceFit Sound+. Zur Analyse des Raums wird neben dem Mikro des kompatiblen TVs auch das Mikrofon des mitgelieferten Subwoofers genutzt – für eine harmonische Klang- und Basskulisse.

Angepasster Sound für unterschiedliche Szenarien

Natürlich ist nicht nur der Raum für eine präzise Klangausgabe entscheidend. Auch der Ton der einzelnen Szenen muss dafür betrachtet werden. Die Soundbar HW-Q950A hat deswegen die Adaptive Sound-Technologie integriert, welche Sequenz für Sequenz analysieren kann und die Klangausgabe entsprechend anpasst – egal ob leises Bettgeflüster oder laute Explosionen. Und da es für die Handlung manchmal auf jedes Wort ankommt, kann der aktive Sprachverstärker dafür sorgen, dass Dialoge noch zu hören sind, auch wenn im Wohnzimmer die Kinder nebenbei herumtoben. Dazu kommt der Game Mode Pro, der mithilfe des mitgelieferten Subwoofers und den nach oben abstrahlenden Lautsprechern ein immersives Gaming-Erlebnis an neuen Konsolen ermöglicht.

Ausgezeichnete Kombination

Das gelungene Zusammenspiel von Smart-TVs und Soundbars von Samsung wurde auch von Fachmedien bestätigt. So erhielt der QN95A in 75 Zoll7 gemeinsam mit der HW-Q950A sowie der QN800A in 65 Zoll8 zusammen mit der HW-Q800A jeweils den Award „Beste Kombination“9.

Und auch anderweitig zeichnen sich die Lösungen von Samsung aus: Für ein ansprechendes Preis-Leistungsverhältnis sind beim Kauf einer Q- oder A-Soundbar ein Subwoofer im Lieferumfang mit enthalten. Dieser erweitert den Frequenzbereich der Soundbar nach unten – für intensive Bässe, spannende Klangdetails auch bei tiefen Tonfrequenzen und eine gleichmäßig klangvolle Audiowiedergabe. Beim Kauf einer S-, Q- oder A-Soundbar ist außerdem die Wandhalterung mit enthalten, so dass auch hierfür keine zusätzlichen Kosten anfallen.

Darüber hinaus läuft bis zum 31. Dezember die Aktion „Made for Germany – Dein Streaming Content inklusive”.10 Kunden, die sich für ein Aktionsgerät mit deutschem Modell-Code entscheiden, profitieren abhängig vom Aktionsgerät von kostenlosen Gutscheincodes für bis zu zwölf Monate Abo-Vergnügen bei Sky Ticket, MagentaTV, waipu.tv, HD+, Rakuten TV oder TVNOW PREMIUM+.11 Neben Modellen der Samsung Neo QLED 8K- und 4K-Reihe sind auch Produkte des Lifestyle TV-Portfolios, verschiedene UHD-Modelle und ausgewählte Soundbars Teil der Aktion.

www.samsung.de