Limitierte Sonderedition des Loewe bild s.77 edition

Loewe feiert 2022 sein 99-jähriges Bestehen. Diesem besonderen Anlass widmet die Marke ein eigenes, limitiertes Modell, den Loewe bild s.77 edition.

Anlässlich des anstehenden Geburtstages legt Loewe mit dem bild s.77 edition eine streng limitierte Sonderedition von 99 Stück auf, die ihresgleichen sucht. Das Unikat mit echtvergoldeten Elementen macht aus dem TV ein exklusives Meisterstück. Das einzigartige Modell wird am Standort in Kronach mit höchster Sorgfalt,viel Liebe zum Detail und Passion in der Kronacher Handmanufaktur gefertigt.

Eindrucksvolle Details

Das hochwertige, echtvergoldete Loewe signature badge wird an jeden bild s.77 angebracht und unterstreicht mit einer eingravierten, fortlaufenden Seriennummer die Einzigartigkeit und besondere Wertigkeit jedes Geräts. Neben dem Loewe signature badge besticht die Loewe bild s mit einem echtvergoldeten Loewe signature flag und einem echtvergoldeten Loewe signature ring aus massivem Messing. Darüber hinaus wird das limitierte Modell gemeinsam mit einer nummerierten Bedienungsanleitung mit Informationen zur Geschichte von Loewe sowie einem persönlichen Grußwort mit Signatur des Loewe Management Teams geliefert.

Technologie der Spitzenklasse

Das extravagante ausgestattete Luxusmodell bild s.77 edition sorgt mit seinem Loewe SL5-Chassis, SX8 Quad Core Prozessor und 77-Zoll-OLED Panel für bildgewaltige Momente und gestochen scharfe Bilder. Selbst niedrig aufgelöste Inhalte profitieren dank Upscaling-Funktion von einer brillanten 4K- Darstellung. Die smarte Bildverarbeitung liefert zusätzliche Dynamik und bringt die Vorzüge der OLED-Technologie perfekt zur Geltung. Abgerundet wird die ausgeklügelte Ausstattung mit den wichtigsten High Dynamic Range- Standards HDR10, HLG und Dolby Vision sowie Loewes Instant Channel Zapping für minimal kurze Umschaltzeiten.

Darüber hinaus können Nutzer aus einer Vielzahl an komfortablen Programmier- und Aufnahmefähigkeiten wählen. Die integrierte Loewe dr+ Festplatte mit 2TB Speicherkapazität in fortschrittlichster SSD-Technologie unterstützt die zeitgleiche Aufnahme von zwei Sendungen und macht es so kinderleicht, das Fernsehprogramm nach individuellen Bedürfnissen zu steuern. Permanent zeitversetztes Fernsehen via Timeshift und das raumversetzte Fernsehen via Loewe Follow Me bieten maximalen Komfort.

Die mitgelieferte Apple TV 4K Box bietet beste Unterhaltung mit Apple Original Serien und Filmen von Apple TV+ sowie Apple Arcade und Apple Music und rundet das umfangreiche Entertainment Angebot ab. Dabei lässt sie sich bequem und direkt mit der Loewe assist Fernbedienung steuern.

Magische Momente

Loewe steht für raffinierte Lösungen und beweist dies auch beim Loewe bild s.77 edition. Die Marke stattet die Sonderedition genau wie den bild s.77 mit einer einzigartigen Kinematik aus und sorgt somit für den einmaligen Loewe Magic Moment. Beim Anschalten fährt das Display automatisch nach oben und gibt den Blick auf die leistungsstarke Soundbar frei. Das kraftvolle Stereo- Soundsystem mit geschlossener Box und mit zehn integrierten Treibern sorgt mit 120 Watt Musikgesamtleistung für raumfüllenden, bassstarken Klang.

Zeitlose Eleganz

Neben den echtvergoldeten Details glänzt der Loewe bild s.77 edition durch seine edle Rückseite. Das Loewe smart cover aus Stoff in exklusivem Graphitgrau verkleidet auf elegante Weise die Rückansicht des Unikats. Dies verleiht der Sonderedition ein stilvolles sowie zeitloses 360° Design und ermöglicht die freie Platzierung im Raum. Durch die Kombination mit der mitgelieferten Wandhalterung oder weiteren optionalen Aufstelllösungen können TV- und Designliebhaber optische Akzente setzen. So bieten der Loewe table stand motor s.77 und der Loewe floor stand motor s.77 die Möglichkeit, das Fernsehgerät mittels der Loewe assist Fernbedienung elegant und nahezu geräuschlos motorisch zu drehen und an die Sehposition anzupassen.

Preise und Verfügbarkeit

Der Loewe bild s.77 edition ist -limitiert auf 99 Stück- ab sofort für 12.999 EUR bestellbar. Der Loewe floor stand motor s.77 und der Loewe table stand motor s.77 sind für 1.199 EUR bzw. 999 EUR erhältlich.

www.loewe.tv