JBL stellt neue Over-Ear-Kopfhörer für Sportler vor

Gemeinsam stellen der Audiospezialist JBL und der Sportswear-Anbieter Under Armour eine neue Auflage ihrer Project Rock-Linie für Sportler vor.

Der Over-Ear- Sportkopfhörer Under Armour Project Rock wurde speziell für intensive Workouts entwickelt und punktet mit seinem robusten, langlebigen Design, den schweißresistenten Features und dem motivierenden Sound von JBL.

Der UA Project Rock Kopfhörer wurde für harte Einheiten entwickelt und bietet Sound mit einem speziell verstärkten Bassfundament. Der Sound wurde vom US- Schauspieler und ehemaligen Wrestler Dwayne „The Rock“ Johnson persönlich abgestimmt. Ausgestattet mit adaptiver Geräuschunterdrückung können Fitnessbegeisterte sich komplett auf ihr Training fokussieren. Dabei werden die Geräuschpegel im Hintergrund automatisch kontrolliert.

Per Knopfdruck lassen sich TalkThru- oder Ambient Aware-Technologien zuschalten. TalkThru senkt die Musiklautstärke ab, um schnelle Gespräche mit Trainingspartnern zu erlauben, ohne die Kopfhörer abzusetzen oder die Wiedergabe zu unterbrechen. Dagegen bietet Ambient Aware ein intensiveres Hörerlebnis für die bewusste Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen im Trainings-Studio oder unterwegs.

Die Sprachsteuerung per Google Assistant und Amazon Alexa erleichtert die Bedienung der Ohrhörer. Den bevorzugten Sprachassistenten richtet man über die JBL Headphones App ein. Anschließend besteht per Sprachkommando Zugriff auf Playlisten oder Funktionen wie Lautstärkeanpassung oder Wetterinfos.

Als echter Sportler ist der Kopfhörer nach IPX4 zertifiziert. Damit wird er zum Sparringspartner für die schweißtreibendsten und härtesten Workouts. Einzigartige Stofftechnologien und Materialien von Under Armour sorgen dabei für bequemen Komfort. So verleiht UA Storm Super Grip dem Kopfhörer ein Höchstmaß an Stabilität und Sicherheit auch bei dynamischen Übungen, während die strapazierfähigen Ohrpolster dank UA SuperVent hohe Atmungsaktivität garantieren und zur Kühlung beitragen. Die Ohrpolster sind zudem leicht abnehmbar und lassen sich von Hand waschen.

Der UA Project Rock-Sportkopfhörer verfügt über einen Speed Charge-Akku, der sich in nur fünf Minuten am Stromnetz für zwei volle Trainingsstunden aufladen lässt. Bei voller Akkuladung bietet der Kopfhörer Kondition für bis zu 45 Stunden Spielzeit.

„Der neue Over-Ear-Sportkopfhörer UA Project Rock zielt auf ambitionierte Freizeitsportler und garantiert eine überragende Klangqualität und hohe Robustheit“, kommentiert Pascal Van Laer, Vice President und General Manager für den Bereich Headphones und Wearables bei HARMAN. „Abgestimmt auf die Audiopräferenzen von Dwayne Johnson und gefertigt mit den proprietären Technologien von Under Armour ist dieser Kopfhörer eine perfekte Erweiterung unserer langjährigen Partnerschaft mit Under Armour.“

Preis und Verfügbarkeit

Der Over-Ear-Kopfhörer UA Project Rock – Engineered by JBL ist ab sofort für 299,00 EUR verfügbar. Athleten, die den UA Project Rock kaufen, erhalten eine kostenlose 12-monatige Premium-Mitgliedschaft bei MapMyFitness. Die App ist Teil der Under Armour Connected Fitness-App-Suite mit einer globalen Gemeinschaft von mehr als 240 Millionen Sportlern weltweit und ermöglicht es, mehr als 600 Arten von Fitnessaktivitäten zu verfolgen, zu analysieren und zu teilen.

www.jbl.com